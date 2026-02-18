El candidato presidencial Abelardo de la Espriella adoptará nuevas medidas de seguridad en sus apariciones públicas, luego de que su equipo señalara presuntas amenazas en su contra. La decisión busca reforzar su esquema de protección en medio del actual clima político.

El aspirante intervendrá en plazas públicas desde un atril cubierto con vidrio blindado, medida que ya puso en práctica durante un evento en Villavicencio, una disposición que ahora forma parte de un protocolo adicional implementado por su campaña.

Cabe resaltar que la determinación se produjo después de que, el pasado 10 de febrero, la campaña reportara una llamada anónima en la que se advertía sobre una supuesta escalada terrorista atribuida al Ejército de Liberación Nacional. En esa comunicación, presuntamente, se mencionaba al candidato como “objetivo”.

Además, desde la campaña de De la Espriella, señalaron que la advertencia también se hablaba de posibles acciones contra el dirigente y contra sus instalaciones políticas. Frente a ese panorama, la campaña optó por fortalecer las medidas de seguridad en sus actos públicos mientras las autoridades verifican la información y evalúan el nivel de riesgo.

