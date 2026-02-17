Abelardo de la Espriella se refirió a lo que ocurriría con las personas a las que ha defendido en su carrera profesional en caso de llegar a la Presidencia. Ante la pregunta de Juan Roberto Vargas sobre cómo va a garantizar que no tengan beneficios y si debería firmar un compromiso de impedimentos, a lo que señaló que cualquier situación debería analizarse de manera particular y reiteró que su actuación siempre estará sujeta al respeto por el Estado de derecho y la Constitución.

“Habría que verlo en cada caso particular. Yo soy un hombre de leyes, que respeta el estado de derecho”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

El jurista afirmó que su visión política se fundamenta en los principios históricos del país y citó a Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander para explicar su postura. Según dijo, su eventual gobierno estaría guiado por los conceptos de “libertad y orden” y el “imperio de la ley”, al tiempo que descartó promover reformas para cambiar la Constitución o buscar la reelección presidencial. “Yo me sujeto a eso, no voy a cambiar la Constitución, no me voy a reelegir”, explicó.

“No voy a cambiar la Constitución. No me voy a reelegir”, dice De la Espriella, quien manifiesta que va a respetar la independencia de los jueces, al periodismo independiente y apoyar a los empresarios. “Nadie puede decir en esta campaña que yo he maltratado a nadie. Lo que hay… pic.twitter.com/3rnrZrrQer — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 17, 2026

De la Espriella defendió su trayectoria profesional como abogado y subrayó que el ejercicio de la defensa jurídica está plenamente reconocido por la Constitución. En ese sentido, sostuvo que representar a personas en procesos judiciales es una función legítima dentro del sistema legal, incluso cuando el Estado asigna defensores a quienes no tienen recursos para contratar uno.

El candidato también hizo referencia a antecedentes históricos de juristas que llegaron o aspiraron a la Presidencia, mencionando al expresidente José Vicente Concha y al líder político Jorge Eliécer Gaitán, a quienes citó como ejemplos de figuras con formación en derecho que tuvieron protagonismo en la vida política nacional.

“Tuvimos ya un presidente penalista, José Vicente Concha, y el otro que íbamos a tener lo asesinaron, Jorge Eliecer Gaitán, saliendo de la defensa de un pleito. Yo en 22 años de ejercicio no tengo ni sanción penal ni disciplinaria. Yo entiendo”, dijo.

Finalmente, destacó que durante sus más de dos décadas de ejercicio profesional no ha recibido sanciones penales ni disciplinarias. Con ese argumento, insistió en que su trayectoria jurídica es pública y transparente, y que cualquier evaluación sobre su eventual desempeño político debe centrarse en su respeto por la ley y las instituciones.

