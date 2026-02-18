Álvaro Uribe Vélez volvió a moverse por las regiones en medio del pulso preelectoral. Esta vez llegó al Amazonas acompañado de dirigentes del Centro Democrático, en una agenda que combinó encuentros políticos con escenas que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

En medio de la jornada, marcada además por el Miércoles de Ceniza, que el expresidente reflejaba con la cruz en la frente, Uribe se detuvo en un puesto ambulante y decidió probar uno de los alimentos más representativos de la región: el mojojoy. Lejos de mostrar incomodidad, sostuvo el producto en sus manos y, entre sonrisas, lanzó una frase que quedó registrada en video.

El momento fue compartido en redes sociales y desató múltiples reacciones, tanto por el contexto político del recorrido como por el gesto del exmandatario al consumir un alimento que para muchos resulta exótico.

Qué es el mojojoy y dónde se consigue

El mojojoy es una larva que se encuentra principalmente en la región amazónica, especialmente en troncos de palma como la moriche. Hace parte de la tradición gastronómica de comunidades indígenas y pobladores locales, quienes lo consumen como fuente importante de proteína.

Puede comerse crudo o asado. Cuando se prepara a la brasa, su textura es crocante por fuera y blanda por dentro. En mercados y puestos artesanales del Amazonas es común encontrarlo fresco, listo para cocinar, y suele ofrecerse como experiencia gastronómica típica para visitantes que desean probar sabores propios de la selva.

