Si usted ha notado que el jardín infantil de su barrio cerró o cambió de dueño, no es una coincidencia. El sector de la educación inicial en Colombia atraviesa una crisis estructural que, según expertos, tiene una causa raíz preocupante: cada vez nacen menos bebés en el país, según informó La República.

Sigue a PULZO en Discover

Según Martha Valencia de la Roche, presidenta de la Asociación Nacional de Preescolar (Andep), solo en enero de 2026 se registraron aproximadamente 59 cierres de jardines infantiles. La cifra es aterradora si se tiene en cuenta que el promedio anual suele ser de 90 clausuras. En apenas 31 días se cumplió más del 60 % de la meta de cierres de todo un año, de acuerdo con el citado medio.

Los datos de natalidad en Colombia muestran un desplome sostenido que ha dejado a los jardines sin su “materia prima”: los niños.

Lee También

2020: 629.402 nacimientos.

2023: 515.549 nacimientos.

2024: 453.901 nacimientos (una caída del 12 %).

2025 (enero-julio): Apenas 243.870 nacimientos.

Este fenómeno, sumado a que muchas familias prefieren el homeschooling o buscan opciones más económicas, está vaciando los salones de clase.

En la capital, la situación se agrava por la burocracia. Ruth Domínguez, presidenta de Jardinco, señala que la duplicidad de normas entre la Secretaría de Educación y la de Integración Social asfixia a los privados. Entre 2018 y 2024, han cerrado 428 jardines en Bogotá.

Además de la falta de niños, los dueños de jardines enfrentan:

Costos operativos por las nubes: Arriendos y servicios caros.

Cargas regulatorias: Exigencias de infraestructura y currículos cada vez más rígidos.

Competencia estatal: Programas públicos que atraen a la población que antes pagaba privado.

Para los gremios, la solución no es solo quejarse. El sector está apostando por mejorar la calidad académica y buscar alianzas estratégicas para sobrevivir. Sin embargo, advierten que el sistema educativo debe coordinarse entre lo público y lo privado antes de que el negocio de los jardines infantiles se vuelva insostenible en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.