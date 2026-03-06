La búsqueda de David Felipe Acosta Botina, un ingeniero de 27 años desaparecido desde la madrugada del primero de marzo en el norte de Bogotá, mantiene en vilo a su familia. A cinco días de su desaparición, su madre reveló detalles que han incrementado la preocupación y que ahora hacen parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de la incertidumbre, la mujer aseguró en Bajo Sospecha, de Pulzo.com, que en las últimas horas han recibido información sobre un posible rastro del joven en otra zona de la ciudad. Según explicó, una persona les advirtió que un hombre con características similares habría sido arrojado desde un vehículo en la localidad de Fontibón.

(Lea también: Los datos que no cuadran en el caso del profesor Neill Cubides: hubo millonarias transacciones)

Sin embargo, también han tenido que enfrentar rumores dolorosos y llamadas que solo han aumentado la angustia. La mujer relató que incluso recibieron un aviso sobre el hallazgo de un cuerpo desmembrado en una maleta, noticia que finalmente no correspondía a su hijo.

El Martes 3 de marzo recibimos información sobre la desaparición de David Felipe Acosta Botina. A partir de ese momento se activó el mecanismo de búsqueda urgente y el GAULA de @PoliciaBogota designó unidades de investigación para dar con su ubicación. Si alguien tiene… pic.twitter.com/5O6sjIVRv4 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 6, 2026

“También me llamaron para decirme que habían encontrado descuartizado a un muchacho en una maleta, pero no era él, gracias a Dios”, afirmó.

Mientras la familia intenta verificar cada información, las autoridades continúan con la investigación. De acuerdo con la madre, la Policía ha estado atenta al caso, aunque les han pedido mantener paciencia mientras avanzan las pesquisas.

“En la Policía han estado pendientes. Me dicen que hay que tener mucha paciencia. En las investigaciones me dicen que se prendió el celular de él, pero con otra SIM card a nombre de una mujer”, explicó.

Este último dato ha llamado la atención de los investigadores, pues el teléfono del joven habría sido activado nuevamente tras su desaparición, lo que podría ayudar a reconstruir su recorrido o identificar a posibles responsables.

¿Qué se sabe de David Felipe Acosta, el joven desaparecido?

David Felipe Acosta es ingeniero de petróleos y se desempeña como gerente comercial en una multinacional, según relató su familia a Pulzo. El día que desapareció vestía tenis blancos, camiseta negra y pantalón de sudadera azul rey, y tiene contextura atlética, cabello negro y una estatura aproximada de 1,74 metros.

Las últimas imágenes conocidas del joven lo muestran saliendo de un casino en la Zona T, en el norte de Bogotá, poco después de las 3:00 de la madrugada. Cámaras de seguridad lo captaron caminando solo hasta la carrera 15, lugar donde se pierde su rastro.

(Vea también: Joven de 13 años que iba para su colegio desapareció en Bogotá: hay video que es pista clave)

La familia también ha denunciado que ha recibido llamadas extorsivas, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado que se trate de un secuestro.

Quienes tengan información sobre el paradero de David Felipe Acosta pueden comunicarse a los números 310 323 5341 o 322 359 1292. Su familia insiste en que cualquier dato, por pequeño que parezca, podría ser clave para encontrarlo.

¿Tiene una historia de vida que merece ser escuchada? Queremos conocerla. En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com , abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/ campanas/k1iYlBVj1unvFuw

* Pulzo.com se escribe con Z