Integrantes de una presunta banda delincuencial en Bogotá protagonizaron burlas y gestos desafiantes en Bogotá al momento de su presentación ante los medios de comunicación este lunes 16 de marzo de 2026.

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El tema no es menor si se tiene en cuenta que Carlos Fernando Galán, alcalde de la capital colombiana, estaba como parte del encuentro en el que se ofreció un panorama del operativo. Lo cierto es que los capturados sorprendieron con su actitud.

En un contundente golpe contra el microtráfico en Bogotá, las autoridades desarticularon a la banda ‘Los Cats’. Esta organización operaba en puntos estratégicos del centro de la ciudad, afectando la seguridad en zonas de alto flujo peatonal.

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El éxito de la operación derivó de trece meses de inteligencia y el uso de un agente infiltrado. Gracias a esta labor, se incautaron dosis listas para la venta y elementos de dosificación. La red generaba ingresos de 80 millones de pesos mensuales distribuyendo marihuana y cocaína.

Para evadir controles, los delincuentes usaban fachadas de ventas ambulantes. El despliegue terminó con la captura de ocho hombres y cinco mujeres. Los trece detenidos enfrentan cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, quedando a disposición judicial para su procesamiento.

Lo cierto es que su actitud provocadora, entre muecas, burlas y gestos insultantes y desafiantes, quedó expuesta en imágenes que provocaron indignación general.

Fotos de capturados en Bogotá con burlas y gestos desafiantes

Incluso, la mujer que hizo mayor cantidad de gestos no respetó la aparición de Galán ante los medios y bostezó frente a las cámaras, en una evidente muestra de irrespeto con el alcalde.

Lo llamativo es que, detrás de esas burlas y gestos desafiantes ante las cámaras luego de su captura, los miembros de la banda que protagonizaron los hechos podrían tener un golpe inesperado y el tema se iría hondo si hay acciones puntuales.

¿Cuál es el delito por hacer burlas y gestos luego de una captura en Colombia?

En Colombia, el acto de hacer burlas, gestos desafiantes o expresiones de mofa luego de ser capturado por las autoridades puede derivar en consecuencias legales graves bajo figuras jurídicas específicas, así no constituya un delito autónomo dentro del Código Penal.

La conducta de un capturado que se burla de las víctimas o de la fuerza pública se analiza principalmente bajo el concepto de la falta de arrepentimiento y la obstrucción a la justicia, lo cual influye directamente en las decisiones de los jueces de control de garantías al momento de definir la medida de aseguramiento.

Cuando estas burlas se dirigen específicamente contra las víctimas, el victimario puede incurrir en el delito de injuria o incluso en revictimización, lo cual está sancionado en el marco de la Ley 906 de 2004 y la Ley 1098 de 2006.

Además, si los gestos incluyen amenazas verbales o señas que sugieran violencia futura, la Fiscalía General de la Nación puede imputar el delito de amenazas, tipificado en el artículo 347 del Código Penal Colombiano.

Esta conducta es interpretada por los magistrados como una prueba de que el individuo representa un peligro para la comunidad, lo que facilita su envío a un centro carcelario preventivo.

Desde una perspectiva administrativa, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, mediante la Ley 1801 de 2016, sanciona el irrespeto a la autoridad.

Hacer gestos obscenos o burlas a los uniformados durante un procedimiento de captura genera multas tipo 2, las cuales afectan el historial de convivencia del ciudadano.

Es fundamental comprender que, aunque la risa o el gesto en una fotografía de reseña judicial no sume años de cárcel automáticamente, sí cierra las puertas a beneficios como la detención domiciliaria o rebajas de pena por allanamiento a cargos, ya que demuestra una ausencia total de reconocimiento de la dignidad de las víctimas.

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