Un operativo contra el microtráfico en el centro de Bogotá dejó varios capturados, pero lo que más llamó la atención no fue la detención en sí, sino la actitud de algunos de los señalados, quienes hicieron gestos de burla frente a las cámaras, lo que desató rechazo en redes sociales y entre ciudadanos.

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Las imágenes, difundidas por las autoridades, muestran a varios de los detenidos sonriendo y haciendo muecas mientras eran presentados públicamente. Esto mientras Carlos Fernando Galán daba una rueda de prensa sobre el resultado, con los capturados de fondo.

Según informó El Tiempo, en medio del procedimiento, las autoridades decomisaron dosis de estupefacientes listas para la venta, además de otros elementos asociados a la distribución en vía pública. La investigación apunta a que la banda, identificada como ‘Los Cats’, delinquía en puntos específicos del centro, donde ofrecían droga a transeúntes.

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Las capturas se dieron en medio de un despliegue de la Policía y un seguimiento de por lo menos 13 meses y gracias a un uniformado infiltrado, según recogió El Tiempo. Según las autoridades, el procedimiento permitió ubicar a varios presuntos integrantes de una red que operaba en espacios públicos.

En total, las autoridades capturaron a 13 personas entre ellas 8 hombres y 5 mujeres, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, la estructura obtenía ingresos cercanos a 80 millones de pesos mensuales, producto de la venta de marihuana y clorhidrato de cocaína. Para pasar desapercibidos, varios de sus integrantes se hacían pasar por vendedores ambulantes en esta zona de alta afluencia.

“Gracias a este esfuerzo conjunto seguimos avanzando en la recuperación del centro. Sabemos que la ciudadanía nos pide cada vez más acción, y este trabajo que hoy presentamos, sobre lo que ha logrado la @PoliciaBogota, hace parte del compromiso de garantizar que el Centro se… pic.twitter.com/4uSugZX4tN — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) March 16, 2026

Reacciones a gestos de capturados en Bogotá

Más allá de los resultados del operativo, la actitud de los capturados provocó molestia e indignación. Usuarios en redes sociales cuestionaron que los detenidos se mostraran despreocupados e incluso burlones en un momento en el que enfrentan procesos judiciales.

Para algunos ciudadanos, estas imágenes reflejan una percepción de impunidad o falta de consecuencias frente a este tipo de delitos, mientras que otros señalaron que se trata de comportamientos provocadores que buscan llamar la atención.

Sin embargo, el microtráfico sigue siendo uno de los principales retos para las autoridades en Bogotá. La venta de droga en parques, calles y zonas comerciales impacta la convivencia y está relacionada con otros delitos como el hurto y la violencia.

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