La justicia bogotana tiene este lunesuna cita clave para definir el futuro de un hombre que, bajo los efectos del alcohol, segó la vida de un ciudadano ejemplar. La Fiscalía General de la Nación busca que un juez de control de garantías envíe a prisión a, de 30 años, señalado como el responsable del fatalen el norte de la capital.

Según investigaciones reveladas por El Tiempo, González Pacheco conducía una motocicleta a gran velocidad cuando impactó al adulto mayor mientras este intentaba cruzar una calle. Cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto del choque, dejando en evidencia la imprudencia del conductor.

La víctima de este lamentable hecho fue Luis Ramírez Barrera , un arquitecto y reconocido artista de 90 años . Don Luis era una figura familiar y querida en la localidad de Usaquén, donde cada fin de semana vendía sus cuadros en el tradicional Mercado de las Pulgas, apoyado siempre en su bastón.

Documentos judiciales a los que se tuvo acceso confirman que el sujeto no estaba en condiciones de manejar. “El sujeto presenta aliento alcohólico evidente y prueba de movimiento punto a punto alterada, lo que resulta compatible con embriaguez clínica aguda positiva“, detalló una fuente cercana al caso. Al ser abordado por las autoridades, el infractor intentó desviar la atención asegurando que el accidente había sido con otra persona, una versión que fue desmentida por los testigos.

Tras el atropello, González Pacheco intentó huir del lugar de los hechos abandonando a su suerte al artista de 90 años. Sin embargo, la rápida reacción de los vecinos de la zona permitió su retención hasta que llegaron las patrullas de la Policía de Bogotá.

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Aunque inicialmente se le impuso una multa administrativa por conducir bajo el influjo del alcohol, la familia de Luis Ramírez Barrera exige que el cargo sea elevado a homicidio y que el responsable sea recluido en un centro carcelario. La muerte de don Luis ocurre en un contexto de alta sensibilidad ciudadana, tras las recientes elecciones del pasado 8 de marzo, donde la seguridad vial y el endurecimiento de penas para conductores ebrios fueron temas recurrentes en el debate público.

En la tarde de este lunes se conocerá la medida de aseguramiento contra González Pacheco, mientras la comunidad de Usaquén prepara un homenaje al artista que, con sus pinceles y su bastón, se convirtió en un símbolo de la cultura local.