Una jornada que transcurría con normalidad en la Terminal de Transporte del Salitre, en Bogotá, se transformó en una emergencia médica que hoy tiene a una familia sumida en la incertidumbre. En las últimas horas, un taxista que se encontraba en la fila de espera para recoger pasajeros sufrió un infarto, lo que activó de inmediato los protocolos de primeros auxilios del lugar, según informó Blu Radio.

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El conductor ha sido identificado como Héctor Eduardo Peña Sarmiento, un hombre de 40 años de edad, quien desarrollaba su labor diaria cuando fue sorprendido por la descompensación cardíaca. De acuerdo con testigos y compañeros de gremio, Peña se encontraba dentro de su vehículo cuando comenzó a mostrar signos de dolor intenso, alertando a quienes lo rodeaban.

Compañeros del conductor emitieron una alerta desesperada a través de redes sociales y grupos de apoyo para intentar localizar a sus allegados. “El muchacho tuvo un infarto, lo tienen en la zona de primeros auxilios y necesitamos que alguien consiga a los familiares para que se acerquen a la terminal lo antes posible”, informaron colegas del sector en un audio difundido por la emisora.

A pesar de que el personal médico de la terminal logró realizar maniobras de reanimación y estabilizarlo parcialmente, el reporte indica que su estado de salud es bastante crítico. Por ahora, se sabe que el paciente cuenta con afiliación a la EPS Salud Total y su ARL es Sura, datos que podrían facilitar su traslado a un centro asistencial de mayor complejidad en las próximas horas.

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El taxi que conducía Peña Sarmiento, un vehículo de placas CEO888, permanece en el parqueadero de la terminal bajo la vigilancia de las autoridades y el personal de seguridad, a la espera de ser entregado a sus familiares o al propietario del automotor.

Peña Sarmiento se mantiene recluido en la clínica Colombia, donde recibe atención especial mientras se logra estabilizar su condición médica. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su familia dirigirse de inmediato a la zona de enfermería de la Terminal del Salitre o comunicarse con las líneas de emergencia para facilitar el acompañamiento al conductor en este difícil momento.

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