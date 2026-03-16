Una tragedia enluta a la localidad de Engativá tras confirmarse el fallecimiento de Luis Ramírez, un reconocido arquitecto y artista de 90 años, quien fue arrollado por un motociclista en la tarde del pasado sábado 14 de marzo. Cámaras de seguridad del sector captaron el impacto y el posterior intento de fuga del conductor.

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Los hechos se registraron hacia las 6:00 p. m. en la intersección de la calle 63 con carrera 121. En las imágenes de vigilancia se observa a Luis, como era conocido en su comunidad, esperando pacientemente a un costado de la vía. Tras dejar pasar varios vehículos, el adulto mayor inició el cruce con precaución.

Sin embargo, en cuestión de segundos, una motocicleta que se desplazaba a alta velocidad lo embistió violentamente. El video muestra cómo, tras el choque, el conductor se pone en pie y comienza a alejarse del lugar de los hechos, omitiendo el socorro a la víctima que yacía gravemente herida en el pavimento.

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La intención de fuga del motociclista fue frustrada gracias a la intervención de un ciudadano que presenció el accidente y logró retenerlo hasta la llegada de la Policía.

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Según denuncias de los familiares y versiones de testigos en el lugar, el conductor, identificado como Brayan González Pacheco, presuntamente operaba el vehículo de placas IHM78G bajo los efectos del alcohol.

Luis Ramírez no era solo un habitante más del sector; a sus 90 años, mantenía una vida sorprendentemente activa e independiente.

Profesión: arquitecto de formación.

Vocación: pintor y artista dedicado.

Rutina: dedicaba su semana a la producción de obras de arte y, cada domingo, era una figura infaltable en el Mercado de las Pulgas (Usaquén), donde comercializaba sus cuadros.

Pese a los esfuerzos médicos, Ramírez falleció cerca de las 10:00 p. m. del mismo sábado debido a la gravedad de las fracturas y lesiones internas provocadas por el impacto.

Carlos Ramírez, hijo de la víctima, manifestó que lo sucedido es un reflejo de una problemática de seguridad vial persistente en la capital. La familia ha hecho un llamado formal a las autoridades para que el proceso judicial avance con celeridad, se confirmen las pruebas de alcoholemia y el caso no quede en la impunidad.

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