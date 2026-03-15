Un fatal accidente sacudió la madrugada de este domingo en la principal central mayorista de alimentos de la capital del país, luego de que una camioneta arrollara a varios trabajadores que se encontraban en plena jornada laboral.

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El hecho ocurrió hacia las 5:34 a. m. dentro de las instalaciones de Corabastos, en el suroccidente de Bogotá, mientras comerciantes y operarios adelantaban las labores habituales de descarga de productos.

En las imágenes se observa cómo una camioneta gris pierde el control repentinamente y termina impactando con fuerza a un vehículo que estaba estacionado en la zona de trabajo.

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Heridos en accidente de camioneta en Corabastos

En medio del choque, tres personas que transitaban por el área operativa fueron alcanzadas por el vehículo.

El fuerte impacto provocó la muerte de una de ellas en el lugar de los hechos, mientras que las otras dos resultaron con lesiones de gravedad y tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un centro médico, según el diario El Tiempo.

#BOGOTÁ. Video del momento exacto del siniestro que se presentó la mañana de hoy 15MAR, en la central mayorista de alimentos mas grande del país (Corabastos), ubicada en la loc/Kennedy. Lamentablemente dejó una persona muerta y otra herida de gravedad después de ser arrollados… https://t.co/6CiffzHl72 pic.twitter.com/5KdCZpjQh6 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 15, 2026

Intentan linchar a conductor dentro de Corabastos

Luego del siniestro se vivieron momentos de alta tensión dentro de la central de abastos. Testigos señalaron que varias personas que se encontraban en el lugar reaccionaron con indignación e intentaron agredir al conductor, provocando un intento de linchamiento.

De acuerdo con algunas versiones recogidas por el rotativo mencionado anteriormente, el hombre que conducía la camioneta estaría en presunto estado de embriaguez, lo que habría provocado la reacción de la comunidad.

Las autoridades intervinieron para controlar la situación y adelantan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

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