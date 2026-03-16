La movilidad y la seguridad en el norte de Bogotá se vieron alteradas este viernes 13 de marzo de 2026 tras un operativo de inspección que terminó en el sellamiento de un ambicioso proyecto de vivienda. La obra, ubicada estratégicamente en la Autopista Norte con calle 116, fue intervenida por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Policía de Usaquén luego de reiteradas quejas sobre la invasión del espacio público.

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Lo que comenzó como una verificación de rutina por parte de las autoridades locales escaló rápidamente cuando un accidente en la estructura puso en riesgo la vida de los presentes y dejó a un uniformado herido.

Mientras el concejal Jesús Araque adelantaba labores de veeduría en el sitio —debido a la presencia de vehículos de carga que obstaculizaban el paso de ciclistas y peatones—, un embudo metálico se desprendió desde lo alto de la estructura en construcción. El objeto cayó cerca de la comitiva, impactando a un policía que resultó con heridas leves.

Este hecho fue el detonante para que el inspector de Policía de Usaquén ordenara el sellamiento preventivo inmediato de la edificación. Según el Distrito, la medida busca garantizar que no se presenten más riesgos para los transeúntes en este punto de alta congestión, mientras se adelantan las investigaciones técnicas sobre los protocolos de seguridad de la constructora.

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“Iniciaremos las acciones legales pertinentes para que la empresa responsable responda no solo por los daños físicos ocasionados, sino por las afectaciones a la movilidad en este corredor vial”, afirmó Molano. La entidad busca que se reparen los daños en el espacio público que, presuntamente, habrían sido causados por la maquinaria pesada vinculada al proyecto.

Por ahora, la obra de los apartamentos permanecerá paralizada. Las autoridades hicieron un llamado urgente a todas las constructoras privadas para que cumplan estrictamente con las normas urbanísticas y de seguridad, recordando que la protección de la vida de los bogotanos está por encima de cualquier cronograma de entrega.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.