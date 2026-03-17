La inseguridad en Bogotá sumó un nuevo y violento capítulo la noche de este lunes 16 de marzo. En el barrio Israelitas, de la localidad de Usme, una joven estudiante de ingeniería topográfica de la Universidad Distrital fue víctima de un brutal ataque por parte de delincuentes en motocicleta que la interceptaron cerca de su casa para despojarla de sus pertenencias.

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Según el reporte entregado por la víctima identificada como Luz Ángela Peña a Noticias Caracol, los sujetos la abordaron con extrema violencia. Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que uno de los asaltantes la derribó al suelo, la golpeó y la atacó en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante.

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El objetivo de los criminales era un botín específico: una suma considerable de dinero que la joven portaba en su maleta y pantalón. Dichos recursos, que incluían ahorros de la venta de obleas junto a su madre y un préstamo personal, estaban destinados a financiar una gira de danza en El Salvador.

Tras el ataque, un ciudadano auxilió a la joven y la trasladó a un centro médico en la localidad de Bosa. El parte médico confirmó la gravedad de las lesiones:

4 heridas profundas : dos en la pierna derecha, una en la rodilla izquierda y una más en su mano.

: dos en la pierna derecha, una en la rodilla izquierda y una más en su mano. Procedimiento: le tomaron cerca de 40 puntos de sutura debido a la profundidad de los cortes.

La estudiante, que además es bailarina, ya se encuentra recuperándose en su hogar. No obstante, hace un llamado urgente a las autoridades para que, mediante los videos de seguridad, logren identificar a los responsables y recuperar el dinero que representaba su proyecto profesional.

¿Cuáles son las localidades en las que más atracan los motoladrones?

La inseguridad en Bogotá sigue bajo la lupa tras revelarse las cifras de hurtos cometidos por delincuentes en motocicleta. De acuerdo con una reciente denuncia presentada por la concejal Diana Diago ante el Concejo de Bogotá, se identificaron los siete puntos críticos de la ciudad donde esta modalidad de robo es más frecuente, basándose en el reporte de casos denunciados.

El listado es encabezado por la localidad de Suba, que registra 124 casos, consolidándose como la zona de mayor riesgo. Le siguen Engativá, con 99 reportes, y Kennedy, con 74. El panorama en el norte y occidente de la capital también es preocupante, con cifras significativas en Usaquén (70) y Chapinero (49). Finalmente, las localidades de Bosa y Fontibón cierran este preocupante escalafón con 45 y 42 casos, respectivamente.

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