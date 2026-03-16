Sobre las 2 de la tarde de este lunes 16 de marzo se presentó un sicariato en inmediaciones de la Terminal Salitre de Bogotá, en el que asesinos en moto dispararon contra un hombre, identificado como Néstor Harry Acosta Leal. La víctima estaba en la esquina de la avenida Esperanza con carrera 69b, cuando fue abordado por los criminales.

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Imágenes de diversos medios de comunicación y testigos del lugar evidenciaron la conmoción en el sector: Acosta quedó tendido sobre el andén de la Esperanza, cerca de una parada del SITP, y su alrededor estaba acordonado. A su vez, había una numerosa cantidad de policías y ciudadanos horrorizados por la escena.

Detalles de la víctima del sicariato cerca de Terminal Salitre, Bogotá

Además de dar la identidad de la víctima, El Tiempo agregó que el hombre ultimado tenía alrededor de unos 50 años, no 35 como se informó inicialmente. Además, el diario agregó que el ahora difunto vivía en Ciudad Salitre, el barrio aledaño a la terminal y donde ocurrió la balacera, desde hacía unos 20 años.

Además, el periódico citado estableció que la víctima trabajó como profesional en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Sumado a ello, a su nombre aparecen tres apartamentos en el vecindario donde perdió la vida.

#Atención | Un nuevo caso de sicariato ocurrió en el sector de El Salitre, a pocas cuadras de la Terminal de Transportes de Bogotá. Según informaciones preliminares, la víctima es un hombre de 35 años de edad, que estaba en uno de los paraderos de buses de la zona. La Policía… pic.twitter.com/Eu4yACcmUo — Minuto60 (@minuto60com) March 16, 2026

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Así ocurrió el sicariato en Ciudad Salitre de Bogotá

Según dijeron testigos a El Tiempo, Néstor Acosta se encontraba hablando por celular sobre la parte peatonal de la avenida Esperanza. Diez minutos después, unos hombres en moto se le acercaron; uno de ellos habló con su objetivo y, en cuestión de segundos, abrió fuego en contra de su víctima, quien murió sobre la acera.

Al lugar llegaron miembros de la Policía y del CTI de la Fiscalía para acordonar la zona, hacer el levantamiento del cuerpo y recopilar pistas y testimonios que aporten a la investigación.

La zona donde ocurrió el sicariato suele tener alta frecuencia de ciudadanos, ya que allí hay varios locales comerciales y restaurantes a los que van familias. Sumado a ello, la terminal está a escasas cuadras, así como el centro comercial Salitre Plaza.

Las autoridades aún no han esclarecido si la víctima tenía que hacer una diligencia en el lugar donde fue ultimado, si iba a encontrarse con alguien o simplemente cruzaba por allí.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.