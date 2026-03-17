Esta vez, el escenario fue el norte de la ciudad, donde tres delincuentes protagonizaron un violento atraco en plena vía pública, provocando pánico entre conductores y pasajeros.

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El hecho ocurrió en la calle 116 con carrera 71B, donde los ladrones actuaron sin importar la presencia de otros ciudadanos.

Según se observa en las imágenes que circulan en redes sociales, los delincuentes interceptaron un vehículo de color rojo en medio del tráfico y, en cuestión de segundos, comenzaron a atacarlo.

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Armados y con objetos contundentes, rompieron los vidrios del carro para obligar a los ocupantes a entregar sus pertenencias.

El nivel de violencia con el que actuaron los delincuentes ha causado indignación, no solo por el robo en sí, sino por la forma en que se ejecutó.

A plena luz del día, y con total descaro, los tres sujetos sembraron miedo en cuestión de minutos, obligando a sus víctimas a enfrentar una situación que muchos describen como una pesadilla.

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Este nuevo caso se suma a una serie de hechos recientes que han incrementado la percepción de inseguridad en Bogotá, especialmente en zonas donde antes este tipo de delitos no era tan frecuente.

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