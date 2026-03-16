La inseguridad en Bogotá no da tregua y esta vez el escenario de guerra fue el barrio La Clarita, en la localidad de Engativá. En la noche de este domingo, un intento de hurto de una camioneta de alta gama desencadenó un violento enfrentamiento armado entre la Policía Metropolitana y una banda de delincuentes que no dudó en arremeter contra los uniformados para cubrir su huida, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

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Los hechos se registraron sobre las 8:30 p. m., cuando patrullas que adelantaban labores de vigilancia fueron alertadas sobre el robo en curso de una camioneta Toyota blanca. Al llegar al sitio, los agentes sorprendieron a los sujetos en flagrancia, quienes, lejos de rendirse, abrieron fuego contra la autoridad.

La situación escaló a una persecución de película. Según quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona, dos patrulleros en motocicleta persiguieron a los sospechosos por un sector residencial cercano a un parque, mientras se escuchaban múltiples detonaciones. El estruendo de los disparos provocó que los vecinos que se encontraban en los alrededores huyeran despavoridos buscando refugio.

La teniente coronel Paula Andrea Güiza Castellanos, comandante de la estación de policía de Engativá, confirmó el éxito del operativo: “En el marco de la estrategia seguridad, dignidad y democracia, logramos la captura de dos personas por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego”. La oficial detalló que los delincuentes atacaron directamente a los policías para facilitar su escape, pero la reacción de los cuadrantes permitió neutralizar la amenaza.

El propietario del vehículo, cuya identidad se mantiene en reserva, relató los momentos de angustia vividos. “La Policía efectivamente llega y responde a salvaguardar nuestras vidas. Afortunadamente, gracias a Dios, iban pasando”, manifestó el ciudadano, quien resultó ileso a pesar de la intensidad del tiroteo.

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Sin embargo, el afectado reveló que el operativo no fue total, ya que otros integrantes de la banda lograron evadir el cerco policial: “Hay dos capturados. Otros sujetos logran escapar”, señaló la víctima. Además del vehículo, las autoridades lograron recuperar varios celulares que habían sido hurtados minutos antes.

Los dos capturados, junto con las dos armas de fuego incautadas, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. Por ahora, las autoridades continúan tras la pista de los cómplices que huyeron del lugar.

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