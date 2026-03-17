El barrio Salitre, en la localidad de Fontibón, fue escenario de un crimen que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en el occidente de Bogotá. En la tarde de este lunes 16 de marzo de 2026, Néstor Harry Acosta, un respetado funcionario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) con más de dos décadas de servicio, fue asesinado de dos impactos de bala.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó profundamente el hecho a través de sus redes sociales: “A su familia y al equipo del Acueducto, toda mi solidaridad. Seguiremos apoyando la investigación para capturar a los delincuentes”.

El ataque ocurrió exactamente a las 2:10 p. m. en la calle 24 con carrera 69B-59. Según relatos de testigos recopilados por las autoridades, Acosta, de 35 años, estuvo cerca de quince minutos en una esquina hablando por celular. Vestía su uniforme habitual de camisa clara y pantalón azul, según informó El Tiempo.

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La tranquilidad se rompió cuando dos hombres en motocicleta se le acercaron. Uno de ellos descendió, cruzó unas breves palabras con el funcionario y, cuando este intentó regresar al andén, le propinó dos disparos fatales. El sonido seco de las detonaciones dispersó a los transeúntes cerca del paradero de buses, a pocas cuadras de la Terminal de Transporte.

Mientras los peritos del CTI de la Fiscalía hacian el levantamiento del cuerpo, un elemento rompió la lógica de un simple atraco. Junto al cadáver de Acosta fue hallada una pequeña tarjeta de color azul.

Investigadores vinculados al caso confirmaron que este objeto es ahora una pieza fundamental del rompecabezas. “Se verifica si algún contacto en ese papel era al que estaba llamando la víctima cuando fue asesinado”, explicaron fuentes judiciales. La presencia del papel sugiere que el encuentro o la llamada previa podrían estar vinculados a la identidad de los atacantes, reforzando la hipótesis de un ataque sicarial planeado.

La Fiscalía mantiene abiertas dos líneas de investigación:

Intento de robo: aunque no se ha confirmado si le faltaban pertenencias, la zona es de alto tránsito y flujo comercial.

Ataque sicarial: el hecho de que el agresor hablara con él antes de disparar y el hallazgo de la tarjeta azul apuntan a un objetivo específico.

Néstor Harry Acosta era una figura querida en el Acueducto, recordado por su compromiso y vocación de servicio. Tras los resultados de las elecciones del pasado 8 de marzo, donde la ciudadanía exigió acciones contundentes contra el sicariato, este caso pone a prueba la capacidad de respuesta de la Alcaldía y la Policía Metropolitana en una zona que se creía segura.