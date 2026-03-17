Un macabro hallazgo se registró en las últimas horas en el centro de Bogotá, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en lonas, en hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades.

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De acuerdo con información conocida por @gatonoticiasbogota, el caso ocurrió en el sector de La Favorita, específicamente en la calle 19 con carrera 18, en la localidad de Los Mártires, zona que se vio alterada por la presencia de unidades judiciales y de policía.

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Según las primeras versiones, el cuerpo —que correspondería a un hombre de aproximadamente 35 años— fue abandonado en una de las esquinas del sector, envuelto en lonas en evidente estado de deterioro.

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El dictamen preliminar de los peritos judiciales indica que la víctima habría sido asfixiada con bolsas plásticas, las cuales cubrían su rostro al momento del hallazgo.

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Al lugar acudieron unidades del CTI de la Fiscalía, que se encargaron de la inspección técnica del cadáver y del inicio de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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De manera preliminar, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con un posible ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada en el desarrollo del proceso investigativo.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes alertan sobre la creciente percepción de inseguridad en esta zona del centro de la capital.