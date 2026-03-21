Una organización criminal que utilizaba una ambulancia como fachada fue desmantelada por las autoridades en Bogotá. Esta banda operaba principalmente en las localidades de Usaquén, Teusaquillo y Suba, donde lograba ingresar a viviendas de alto nivel simulando emergencias médicas.

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El modo de operación consistía en llegar a los conjuntos residenciales en una ambulancia, lo que inspiraba confianza y facilitaba el acceso sin despertar sospechas. Una vez dentro, los delincuentes reducían a las víctimas, las intimidaban y procedían a sustraer objetos de valor como dinero, joyas y dispositivos electrónicos.

Las autoridades lograron identificar a los responsables mediante labores de inteligencia y seguimiento, lo que permitió su captura y posterior proceso judicial. Además, se estableció que esta red actuaba de manera estructurada, con funciones definidas entre sus integrantes, y el vehículo siempre iba escoltado por dos motocicletas.

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Este caso despertó preocupación ciudadana en las zonas afectadas, ya que evidencia nuevas formas de delincuencia que utilizan vehículos institucionales y apariencias legítimas para facilitar el acceso a conjuntos residenciales. Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a reforzar los protocolos de verificación ante este tipo de situaciones.

¿Quiénes son los capturados por robar en ambulancia en Bogotá?

De acuerdo con el rotativo, entre los capturados se encuentran varios hombres y una mujer que estarían vinculados con múltiples robos bajo esta misma modalidad. En varios de estos hechos obtuvieron botines millonarios que superan los 145 millones de pesos.

En este sentido, entre los capturados se encuentran: Ana Yasiris Mena Mena, conocida como ‘La Negra’, junto a Wilmer Yesid Jiménez Ardila y Fabián Octavio Chivatá Giraldo, quienes harían parte de esta estructura delictiva.

Para la Fiscalía, estas personas estarían relacionadas con al menos cinco robos ejecutados bajo la misma modalidad. El seguimiento determinó que los delincuentes usaban como fachada una ambulancia Hyundai Starex de placas QEF052, la cual era conducida por Jiménez.

Mientras tanto, Chivatá Giraldo asumía funciones como supuesto auxiliar de enfermería, papel que fortalecía la fachada del grupo y facilitaba su ingreso a zonas residenciales.

Uno de los episodios atribuidos se registró el 30 de agosto de 2024 sobre las 11 de la mañana, momento en el que integrantes de la banda pusieron en marcha un nuevo plan delictivo. De acuerdo con el ente acusador, dos mujeres ingresaron a la vivienda de la víctima en el barrio San Patricio, ubicado en el norte de Bogotá.

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