En la madrugada del sábado 21 de marzo, Denis Cruz, hermana de Dilan Cruz, el joven que perdió la vida tras un disparo de un agente del Esmad durante las marchas de noviembre de 2019, confirmó otra tragedia familiar: el fallecimiento de su otra hermana, Mayerly Cruz.

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La noticia marcó un nuevo golpe para la familia, siendo esta la segunda pérdida de una persona joven en su entorno cercano.

(Vea también: “Mi coronel me dice que proceda”: grabaron a agente del Esmad que le disparó a Dilan)

Horas antes, Denis había compartido un video en sus redes sociales, en el que, acompañada de su madre, informaba que Mayerly se encontraba hospitalizada tras un grave accidente de tránsito.

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“Tiene unas partes del cuerpo muy comprometidas”, señaló en ese momento, mostrando su preocupación y vulnerabilidad ante la situación.

En el video, publicado el viernes 20 de marzo en la noche, Denis explicó: “Hago este video desde un lugar muy vulnerable. Hoy mi hermana tuvo un accidente de tránsito y está en estado muy crítico. Muchas partes de su cuerpo están comprometidas. Ella se encuentra en la Clínica Medical, en Kennedy, Bogotá, y confiamos en que harán todo lo posible con responsabilidad y con el amor que le tienen a su profesión”.

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Lamentablemente, durante la madrugada del sábado se confirmó la muerte de Mayerly Cruz, un hecho que devastó a Denis y a toda su familia.

En un emotivo mensaje compartido en sus redes, la joven expresó: “Te fuiste y no tengo ni idea de cómo seguir sin ti. Juró que no sé”.

Con estas palabras, Denis dejó ver el profundo dolor que siente por la pérdida de otra hermana, sumando sufrimiento a la memoria de Dilan, cuya muerte ya había marcado un antes y un después en su vida y en la opinión pública colombiana.

El accidente de Mayerly y su trágico desenlace reavivaron el recuerdo de las difíciles experiencias que la familia Cruz ha enfrentado en los últimos años. Desde el asesinato de Dilan en 2019, Denis se convirtió en una figura pública, conocida por su activismo y por visibilizar la violencia policial en Colombia.

Ahora, con la muerte de Mayerly, la familia enfrenta un nuevo capítulo de duelo y tristeza, mostrando la vulnerabilidad de quienes han perdido a más de un ser querido en circunstancias tan dramáticas.

La comunidad que sigue a Denis ha reaccionado con mensajes de apoyo y solidaridad, reconociendo la fuerza con la que la joven ha afrontado situaciones tan difíciles.

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