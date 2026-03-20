En la madrugada de este viernes 20 de marzo, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá reportó un incendio estructural en un local comercial de la localidad de Suba Tibabuyes, en la capital del país.

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(Vea también: Se formó inmenso incendio en el centro de Bogotá: local quedó en llamas y hubo herido)

Según informó Caracol Radio, el informe preliminar indica que las llamas se habrían originado por un cortocircuito que se habría originado por el cargador de un celular.

Sin embargo, en Noticias Caracol, la información es que no sería el cargador de un celular, sino de una patineta eléctrica, muy común por estos días.

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En ese mismo medio de comunicación señalaron que como consecuencia de esta conflagración hay una persona herida y ya está siendo atendida para curar sus heridas.

Por ahora no hay imágenes de lo que sucedió en este punto de Bogotá, pero se espera que en el inicio de la mañana haya un anuncio de las autoridades.

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