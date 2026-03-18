Un estremecedor caso tiene en alerta a las autoridades en Medellín, luego de que en la madrugada del lunes 16 de marzo fuera hallado el cuerpo sin vida de una joven mujer en medio de un incendio que, según las primeras hipótesis, habría sido provocado para ocultar un crimen. Al parecer, la víctima sería Selene Roldán Blandón, de 25 años.

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Los hechos ocurrieron en el barrio San Pablo, en la comuna 1 (Popular), donde residentes del sector reportaron una fuerte explosión en una vivienda. De acuerdo con testimonios recogidos por El Colombiano, tras el estruendo algunos vecinos observaron a un joven salir apresuradamente del lugar.

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Al lugar acudió el Cuerpo Oficial de Bomberos, que logró controlar la emergencia. Sin embargo, durante la inspección encontraron una escena que encendió las alarmas: entre los escombros y objetos consumidos por el fuego yacía el cuerpo de una mujer, rodeado de sangre y junto a dos botellas que contenían gasolina.

El hallazgo llevó a dar aviso inmediato a la Policía y a la Fiscalía, que desplegó a unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para realizar la inspección judicial.

Según informó el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Alcaldía de Medellín, la víctima fue identificada como Selen Roldán Blandón, de 25 años, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado al interior de la vivienda.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades. Una de las líneas apunta a que el incendio habría sido provocado con el objetivo de encubrir el homicidio.

Asimismo, se busca ubicar a la pareja de la víctima, quien habría salido del lugar en medio de la emergencia y no regresó, lo que lo convierte en una persona clave dentro del proceso.

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El caso se suma a una preocupante cifra de homicidios en la ciudad. En lo que va de 2026, Medellín registra al menos 54 asesinatos, seis de ellos correspondientes a mujeres.

Este hecho ocurre además en medio de alertas recientes sobre violencia de género. Según una investigación de Profamilia, divulgada por SEMANA, más de la mitad de niños, niñas y adolescentes en ciudades como Medellín han sufrido algún tipo de violencia en el último año, y uno de cada cuatro ha sido víctima de agresiones psicológicas.

Las autoridades continúan con las labores judiciales para dar con los responsables de este crimen que ha conmocionado a la comunidad.

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