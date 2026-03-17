Un fuerte incendio en la azotea de un edificio de 27 plantas en el corazón de Midtown Manhattan generó momentos de tensión durante la mañana de este martes 17 de marzo de 2026, coincidiendo con los preparativos para el tradicional desfile del Día de San Patricio.

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El fuego se reportó alrededor de las 9:45 a. m. en el inmueble ubicado en 6 East 43rd Street, una zona de altísimo tráfico peatonal situada a solo una calle de la Quinta Avenida y muy cerca de la emblemática Catedral de San Patricio y la estación Grand Central.

Según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), las llamas se originaron en el sistema de climatización (HVAC) o en una torre de refrigeración situada en la terraza del edificio. La emergencia fue catalogada como un “all-hands fire”, movilizando a decenas de bomberos que debieron subir hasta la azotea para sofocar el fuego que era avivado por el viento.

A pesar de la espectacularidad de la columna de humo negro que fue visible desde varios kilómetros de distancia, las autoridades confirmaron que el incendio quedó bajo control en menos de una hora.

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El siniestro ocurrió justo antes de las 11:00 a. m., hora pactada para el inicio del desfile número 265 de San Patricio, que este año esperaba atraer a más de dos millones de espectadores.

Evacuaciones: El edificio afectado, que actualmente se encuentra en proceso de reconversión de oficinas a uso residencial, fue evacuado en su totalidad.

Afectación vial: Se cerraron varios accesos entre la Quinta Avenida y Madison Avenue, lo que generó retrasos en el transporte público.

Sin víctimas: Afortunadamente, no se reportaron personas heridas de gravedad entre los ocupantes ni el personal de emergencia.

Pese a la cercanía del fuego con la ruta de la marcha, los servicios de emergencia confirmaron que el desfile de San Patricio no se vio afectado estructuralmente. Los miles de participantes y bandas musicales pudieron iniciar su recorrido por la Quinta Avenida una vez que los bomberos aseguraron que no había riesgo de propagación hacia otros edificios aledaños.

Las autoridades de emergencia de Nueva York mantienen la recomendación de usar rutas alternativas en la zona de la calle 43 debido a que el personal del FDNY continúa en el lugar realizando labores de inspección para evitar cualquier reactivación del fuego.

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