El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a provocar polémica durante una entrevista en la que aseguró que otro país de América Latina sería su próximo objetivo político, en medio de las tensiones geopolíticas y de los recientes movimientos de Washington en la región.

Durante la conversación divulgada por el medio Político, el mandatario estadounidense pronunció una frase que rápidamente despertó reacciones: “También va a caer”, en referencia a Cuba, país que señaló como uno de los próximos focos de su política exterior en el continente.

Según explicó Trump, su administración mantiene contactos y conversaciones con sectores dentro de la isla, lo que, a su juicio, podría conducir a cambios políticos en el país caribeño. El mandatario aseguró que existen “muchas ganas de alcanzar un acuerdo”, aunque reiteró su postura crítica frente al sistema político cubano.

El mandatario estadounidense se refirió al régimen de Miguel Díaz-Canel y aseguró que se encuentra acorralado y debilitado luego de la caída de Nicolás Maduro en enero de 2026.

“Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, afirmó Trump en sus declaraciones que se suman a las que dio hace algunos días.

“El Gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, declaró el magnate a medios de Estados Unidos.

Las declaraciones aparecen en un contexto regional complejo, marcado por operaciones y tensiones diplomáticas en América Latina, especialmente después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un escenario que mantiene la atención de la comunidad internacional.

Las advertencias de Trump sobre el futuro de Cuba

Trump dejó entrever que su estrategia para América Latina incluye presionar a gobiernos considerados adversarios de Washington y promover cambios políticos en países que, según su administración, mantienen modelos contrarios a los intereses de Estados Unidos.

El mandatario afirmó que Cuba podría experimentar transformaciones políticas en el corto plazo, lo que —según sus declaraciones— podría ocurrir luego de los recientes acontecimientos en la región. Sus palabras provocaron reacciones entre analistas y líderes políticos, quienes advierten que este tipo de afirmaciones podría aumentar las tensiones diplomáticas en el continente.