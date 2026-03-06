La reportera colombiana Estefany Rodríguez, integrante del equipo de Nashville Noticias y Univision 42 Nashville, fue detenida el pasado 4 de marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, un hecho que motivó un pronunciamiento oficial del medio para el que trabaja, que pidió que la situación se resuelva dentro del marco legal.

Según el comunicado emitido por Nashville Noticias LLC, la periodista se encontraba junto a su esposo, Alejandro Medina, en el exterior de un gimnasio ubicado en 2615 Murfreesboro Pike cuando el vehículo en el que se movilizaban —identificado con el logo del medio— fue rodeado por varios carros. Del lugar descendieron varios hombres que, de acuerdo con el documento, exigieron la detención de la comunicadora por razones que serán detalladas posteriormente por su equipo legal.

Periodista colombiana fue llevada a un centro de detención en EE. UU.

El medio recordó que la reportera es licenciada en periodismo en Colombia, país donde ejerció durante varios años en diferentes medios de comunicación antes de trasladarse a Estados Unidos. Desde 2022 hace parte del equipo de Nashville Noticias, donde cubre temas sociales, familiares, de salud, policiales y migratorios.

En el pronunciamiento, la empresa de comunicaciones manifestó que respeta las leyes de Estados Unidos y expresó su expectativa de que la situación pueda resolverse favorablemente para su colega. También señaló que esperan que Rodríguez pueda ser liberada para reunirse con su hija y su esposo mientras continúa el proceso legal correspondiente.

De acuerdo con el comunicado, la defensa de la periodista está a cargo de MIRA Legal y de la Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, organizaciones que brindan representación jurídica en el caso y que se encargarán de informar sobre los avances ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la Corte Federal de Tennessee.

Finalmente, Nashville Noticias indicó que continuará publicando actualizaciones sobre el caso a través de sus redes sociales y su sitio web, y reiteró su confianza en el sistema de justicia de Estados Unidos.

