Este lunes 2 de marzo, durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca, fotografías oficiales captadas dentro de la residencia presidencial mostraron una marca rojiza visible en el cuello del presidente Donald Trump, lo que originó una ola de especulaciones tanto en Estados Unidos como internacionalmente.

La zona afectada, localizada en el lado derecho del cuello y extendiéndose desde detrás de la oreja hasta la línea del cabello, despertó un notable interés por parte de observadores, quienes destacaron el marcado contraste con el tono habitual de la piel del mandatario de 79 años.

¿Qué se vio exactamente en el cuello de Donald Trump?

Las imágenes muestran lo que a simple vista parecía una erupción cutánea rojiza con aspectos de irritación o pequeñas escamas. El fenómeno fue tan visible que, en varias fotografías, la marca sobresale por encima del cuello de su camisa, lo que provocó que muchos usuarios en redes cuestionaran si se trataba de algo más que una simple reacción de la piel.

Acá, la foto que muestra la mancha:

🇺🇸 | El presidente estadounidense Donald Trump presentó el lunes por la mañana un extraño brote en el cuello, bastante similar a la rosácea. pic.twitter.com/QsBoiKQvK6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 2, 2026

¿Qué dijeron desde la Casa Blanca?

Frente a las especulaciones que comenzaron a circular, el médico personal del presidente, el doctor Sean Barbabella, emitió una declaración oficial en la que afirmó que Trump está usando una crema tópica muy común como parte de un tratamiento de la piel en el área afectada, y que la mancha roja no es indicativo de una condición de salud grave, sino un efecto esperado de ese tratamiento preventivo.

“El presidente está usando un tratamiento cutáneo preventivo muy común en el lado derecho de su cuello, prescrito por el médico de la Casa Blanca. Él ha estado usando este tratamiento durante una semana y se espera que la rojez persista por unas semanas más”, explicó Barbabella.

El médico no detalló el motivo específico por el cual fue indicada la crema ni la condición que se busca prevenir, lo que ha dejado un margen de incertidumbre entre analistas y observadores de salud.

Medios también han resaltado que este hecho ocurre en un momento en que la salud del presidente Trump ha estado bajo constante escrutinio público debido a su edad —79 años— y otros signos visibles, como moretones en sus manos reportados en eventos previos, que incluso han sido abordados por la Casa Blanca con explicaciones relacionadas con esfuerzos de prevención y el estilo de vida del mandatario.

Hasta el momento, no se han anunciado actualizaciones médicas adicionales ni se ha especificado si habrá un parte de salud más detallado sobre esta situación en particular. La Casa Blanca ha mantenido que este tratamiento no representa un riesgo significativo y que la rojez observada es temporal y esperada.

