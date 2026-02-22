Estados Unidos confirmó que participó con inteligencia en el operativo que terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, en territorio mexicano. La acción se desarrolló en Tapalpa, Jalisco, mediante un despliegue aéreo y terrestre de alto impacto.

Estados Unidos detalló que brindó apoyo al Gobierno de México para la operación ejecutada en Tapalpa, donde fue abatido el señalado jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El anuncio fue hecho por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según expuso la vocera, el apoyo consistió en información de inteligencia para asistir el procedimiento en el que fue eliminado Oseguera Cervantes, a quien calificó como un “infame capo de la droga” y uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

La Casa Blanca recordó que el presidente Donald Trump designó el año pasado al CJNG como Organización Terrorista Extranjera, al considerar que esa es la naturaleza de ese grupo criminal. En esa línea, subrayó que ‘El Mencho’ era un objetivo prioritario para ambos gobiernos.

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

Bajas durante el operativo contra ‘El Mencho’

En el balance oficial entregado por Washington se indicó que, además de la muerte del líder del cartel, otros tres integrantes de la organización fueron abatidos, tres más resultaron heridos y dos fueron capturados durante el operativo.

Leavitt añadió que la administración Trump ha reiterado que los narcotraficantes que envían drogas letales a Estados Unidos deberán responder ante la justicia. También expresó reconocimiento a las fuerzas militares mexicanas por la cooperación y por la ejecución de la operación.

