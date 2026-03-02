El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue visto este lunes con una mancha roja en el cuello, que según su médico se debe a un tratamiento “preventivo”.

Una fotografía de la AFP muestra una zona roja y cubierta de costras parduzcas que sobresale de la camisa, en el lado derecho del cuello del presidente, de 79 años.

El mandatario estadounidense utiliza una crema muy extendida en el lado derecho del cuello, que es un tratamiento cutáneo preventivo, recetado por el médico de la Casa Blanca.

“El presidente sigue este tratamiento por una semana y el enrojecimiento debería persistir unas semanas”, dijo el doctor Sean Barbarella, en una declaración transmitida a la AFP.

Donald Trump ya ha sido visto con hematomas en las manos, que la Casa Blanca explicó como cuna consecuencia de su toma de aspirina.

Hace una semanas, durante un consejo de ministros, fue grabado con la mirada baja. Posteriormente negó haberse quedado dormido y sostuvo que la reunión era “aburrida”.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.