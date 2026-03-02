El presidente Donald Trump sugirió que Estados Unidos responderá “pronto” al ataque con drones que provocó un incendio en su embajada en Riad, capital de Arabia Saudí.

En declaraciones a la cadena Newsmax, el mandatario evitó dar detalles sobre la naturaleza de la respuesta, pero dejó claro que habrá consecuencias. “Lo sabrán pronto”, afirmó al ser consultado sobre las acciones que tomará Washington.

La embajada estadounidense confirmó que el ataque, atribuido al uso de drones, causó daños materiales menores y un incendio controlado. Tras el incidente, las autoridades diplomáticas instaron a ciudadanos estadounidenses en varias ciudades sauditas a buscar refugio.

Conflicto con Irán se amplía y no da señales de tregua

El ataque a la embajada ocurre en medio de una guerra que entra en su cuarto día y que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, sin señales claras de desescalamiento.

Desde Teherán, los Guardianes de la Revolución reivindicaron otras acciones en la región y reiteraron advertencias contra países que albergan bases militares estadounidenses. Un alto mando iraní incluso amenazó con atacar cualquier embarcación que intente cruzar el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial, prácticamente paralizada por la guerra.

Trump ha dicho que el conflicto podría extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque aseguró que Estados Unidos tiene capacidad para prolongar las operaciones si lo considera necesario.

Israel amplía ofensiva y crece tensión regional

En paralelo, Israel anunció la expansión de sus operaciones militares hacia Líbano, tras ataques del grupo chií Hezbolá en apoyo a Irán.

El ejército israelí informó que bombardeó centros de mando y depósitos de armas de Hezbolá en Beirut, mientras medios vinculados al grupo confirmaron impactos en el sur de la capital libanesa.

Con ataques cruzados, amenazas marítimas y sedes diplomáticas bajo fuego, la confrontación en Oriente Medio entra en una fase de alto riesgo, mientras Washington mantiene en suspenso la respuesta que —según Trump— se conocerá “muy pronto”.

