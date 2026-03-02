El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes un aumento en el número de ojivas nucleares del país y confirmó que avanzará en un esquema de cooperación con ocho países de la Unión Europea para reforzar la protección del continente, ante la delicada situación en Oriente Medio.

El anuncio lo hizo desde la base de submarinos nucleares de Île Longue, donde defendió la necesidad de actualizar la capacidad militar francesa. Allí aseguró que “una modernización de nuestro arsenal es esencial” y confirmó que ordenó incrementar el número de ojivas nucleares.

Francia anuncia fortalecimiento ante amenazas

Macron sostuvo que Francia debe fortalecer su disuasión frente a “múltiples amenazas” y replantear su estrategia en el corazón de Europa. En ese contexto, habló de la implementación progresiva de lo que denominó “disuasión avanzada”.

El mandatario indicó que ocho países europeos aceptaron sumarse a este esquema propuesto por Francia. Entre ellos estarían Alemania, Reino Unido y Polonia. Según explicó, esas naciones podrán acoger “fuerzas aéreas estratégicas” francesas, que tendrían capacidad de despliegue en distintos puntos del continente.

La iniciativa, afirmó, busca “complicar los cálculos de nuestros adversarios”. También señaló que el modelo podría incluir “la participación convencional de fuerzas aliadas en nuestras actividades nucleares”.

Cuál es la fuerza nuclear de Francia

Francia cuenta con el cuarto mayor arsenal nuclear del mundo, estimado en alrededor de 290 ojivas. La base naval de Île Longue alberga sus cuatro submarinos lanzamisiles balísticos: el Triomphant, el Téméraire, el Vigilant y el Terrible. Al menos uno de ellos permanece de forma permanente en el mar como parte del esquema de disuasión nuclear del país.

