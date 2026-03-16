Como Manuela García Pinilla, de 25 años, fue identificada la joven que murió luego de una balacera ocurrida en el barrio La Piñuela, en la comuna de Aranjuez, Medellín, durante la madrugada del lunes 9 de marzo. Las autoridades ya tienen plenamente identificado al hombre señalado de disparar y provocar el crimen.

Sigue a PULZO en Discover

El caso ocurrió en medio de una fiesta que se realizaba pese a la ley seca vigente en la ciudad. Según versiones de testigos y el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, varias personas estaban reunidas desde la tarde del domingo consumiendo licor cuando la situación se salió de control y terminó en una riña que derivó en disparos.

De acuerdo con la investigación preliminar, hacia las 4:30 o 5:30 de la mañana se produjo una discusión que involucró a Manuela, una amiga suya y un hombre que sería su expareja sentimental. Testigos señalaron que el sujeto habría comenzado a intimidar a la joven y a amenazarla para que retomara la relación.

En el ataque resultaron heridas Manuela y su amiga, ambas de la misma edad. Los presentes las trasladaron rápidamente en vehículos particulares a un centro médico. Manuela fue llevada al Hospital San Vicente Fundación, donde el personal médico intentó salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica.

Pese a los esfuerzos del equipo de salud, la joven falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

La otra mujer que resultó lesionada recibió un disparo en el tórax, pero logró recuperarse tras ser atendida por los médicos y posteriormente fue dada de alta.

Ya identificaron al presunto responsable

Las autoridades informaron que el presunto agresor ya fue plenamente identificado y sería un hombre conocido con el alias de “Barbas”. Según explicó el coronel Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se espera que la Fiscalía General de la Nación emita una orden de captura en su contra en las próximas horas.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad del sector y otras pruebas para ubicar al sospechoso, quien escapó del lugar en motocicleta después del ataque.

El crimen causó conmoción entre los habitantes del barrio, quienes aseguran que en el sitio donde ocurrió la fiesta suelen realizarse reuniones con música y consumo de alcohol.

Con este caso, la cifra de homicidios en Medellín sigue en aumento durante este año. Según las autoridades, ya se registran 49 asesinatos en la ciudad en lo que va del 2026, de los cuales varios se han cometido con arma de fuego.

La muerte de Manuela también elevó a cinco el número de mujeres asesinadas en la capital antioqueña en lo corrido del año, un dato que ha generado preocupación entre las autoridades y organizaciones sociales.

Mientras avanza la investigación, familiares y amigos de la joven han expresado su dolor en redes sociales, donde la recuerdan como una persona alegre y solidaria que perdió la vida en medio de una discusión que terminó en tragedia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.