Lo que inicialmente fue presentado como un trágico accidente de tránsito en Bogotá terminó revelando una historia mucho más oscura. La víctima fue identificada como Karen López, una madre que murió junto a su bebé de 10 meses en hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2025, cerca del Jardín Botánico de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

Hoy, meses después, la Fiscalía sostiene que no se trató de un siniestro vial, sino de un presunto feminicidio y el homicidio del menor. Por este caso fue enviado a prisión Hugo Fernando Silva Soto, comerciante de carros de 32 años y expareja de la mujer.

(Lea también: Aclaran crimen de una reconocida ambientalista colombiana: su hijo la mató)

De acuerdo con la investigación, Karen López había salido de la casa de su madre la noche del 11 de diciembre, luego de que Silva Soto llegara al lugar con el coche y el bebé. Según el testimonio entregado por la madre de la mujer a la Fiscalía, cuando le preguntó por el niño, el hombre respondió que se había quedado dormido en la casa de su padre.

Lee También

Tras conversar durante un rato, la pareja salió supuestamente a buscar al menor. Esa fue la última vez que la familia vio con vida a Karen.

Horas después, su madre empezó a preocuparse al notar que el teléfono de su hija permanecía inactivo. Antes de desaparecer, Karen le habría enviado uno de sus últimos mensajes: “Tranquila, ya vamos para allá”. Cerca de la una de la madrugada volvió a escribir preguntándole cómo se sentía, y desde entonces no volvió a responder.

Para los investigadores, ese intervalo coincide con la “ventana de muerte” establecida por Medicina Legal, que sitúa el fallecimiento de la joven entre la medianoche y las dos de la madrugada.

Hacia las 6 de la mañana del 12 de diciembre, una mujer —identificada como la nueva pareja de Silva Soto— llegó a la vivienda de la madre de Karen con una noticia devastadora: dijo que Karen y su bebé habían muerto en un accidente de tránsito.

La versión entregada por el comerciante aseguraba que estaba enseñándole a conducir cuando el vehículo se subió a un andén y terminó estrellándose contra un árbol en una calle cercana al Jardín Botánico.

Sin embargo, las pruebas recolectadas por la Fiscalía contradicen ese relato.

Según el ente acusador, Karen no estaba conduciendo el vehículo y además no sabía manejar, algo que fue confirmado por su propia madre.

Los exámenes de Medicina Legal también revelaron que la joven recibió una herida con arma cortopunzante en el cuello, específicamente en la arteria carótida. En cuanto al bebé, el dictamen señala que murió antes del impacto, presuntamente por agitación violenta de su cuerpo.

Las pruebas forenses realizadas al vehículo —un Volkswagen Golf de placas MSR-348— también fueron determinantes. A través de reactivos químicos como luminol se detectaron rastros de sangre en múltiples partes del carro, incluyendo el piso del copiloto, el descansabrazos, la barra de cambios, el asiento trasero, el techo e incluso el baúl.

Para la Fiscalía, estos hallazgos evidencian que la escena habría sido limpiada para simular un accidente.

(Vea también: Prueba de ADN, nueva pareja y otras pistas sobre doble homicidio disfrazado de accidente)

Con base en estas pruebas, Hugo Fernando Silva Soto fue capturado el 5 de marzo y enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.

El comerciante enfrenta cargos por feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento de pruebas, aunque continúa insistiendo en su inocencia.

El caso de Karen López ha causado fuerte conmoción por la crudeza de los hechos y por la forma en que, según la Fiscalía, se habría intentado encubrir el crimen. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer completamente lo ocurrido la noche en que la joven madre y su bebé perdieron la vida.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables