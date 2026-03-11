El Ministerio del Interior de España confirmó que la muerte de tres mujeres en un incendio ocurrido en un edificio del casco antiguo del municipio de Miranda de Ebro (Castilla y León) fue un nuevo caso de violencia de género.

Sigue a PULZO en Discover

El ministro Fernando Grande-Marlaska calificó el hecho como “execrable” y reiteró que la lucha contra la violencia machista es una cuestión de Estado, detalló RTVE.

Según las autoridades, el incendio fue provocado presuntamente por un hombre que había sido pareja de una de las víctimas, agregó ese medio.

Las mujeres fallecidas fueron la expareja del detenido, la madre de esta y una vecina del edificio (la ciudadana colombiana de 24 años). Murieron por inhalación de humo y otras diez personas resultaron intoxicadas, aunque ninguna en estado grave.

Lee También

El sospechoso, de nacionalidad española y con antecedentes delictivos, se presentó voluntariamente en una comisaría tras saber que era buscado por la policía local y quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

El Gobierno español señaló que ni el detenido ni su expareja estaban registrados como pareja en el sistema de seguimiento de violencia de género Sistema VioGén, aunque ambos habían aparecido anteriormente en ese registro por relaciones pasadas.

Tras la tragedia, las autoridades locales decretaron tres días de luto oficial. En lo que va de 2026, diez mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, según datos oficiales del Ministerio de Igualdad.

También se recordó la existencia de líneas de atención gratuita a víctimas de violencia de género que quieran denunciar hechos en su contra.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables