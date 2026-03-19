Sobre la tarde de este jueves 19 de marzo se presentó un incendio en un local comercial de la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. La conflagración afectó un negocio de repuestos para vehículos, ubicado exactamente en la calle 9 cerca de la avenida Caracas, a pocos metros del parque Tercer Milenio.

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El incidente dejó a una persona herida, que fue trasladada a un centro asistencia. De momento, no se tienen reportes de cómo está el afectado o si hubo otros lesionados

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de la estación del Centro Histórico. No obstante, el organismo de emergencia aún está pendiente por confirmar las causas de la conflagración, así como si hubo otros afectados o si la conflagración ya fue dispersada en su totalidad.

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