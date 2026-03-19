Un profundo rechazo ha causado en Bogotá el caso de maltrato animal protagonizado por un hombre identificado como Johan Esteban Velasco Posada, señalado por vecinos como el hombre que habría arrojado a un perro desde un apartamento ubicado en uno de los pisos más altos de un edificio residencial.

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De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales, los hechos comenzaron con gritos y comportamientos alarmantes al interior de la vivienda. Residentes del conjunto aseguraron que el hombre, en aparente estado de alteración, lanzó amenazas mientras advertía que arrojaría objetos al vacío, lo que encendió las alertas entre la comunidad.

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La situación escaló de forma dramática cuando, según los reportes, el sujeto tomó a ‘Tonny’, un perro que se encontraba en el apartamento, y lo lanzó desde el piso 25. El animal murió de manera inmediata tras el impacto, ante la mirada de varios testigos que presenciaron la escena desde las zonas comunes.

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Videos grabados por habitantes del sector evidencian la desesperación de los vecinos, quienes gritaban para intentar detener lo ocurrido. Las imágenes también muestran el momento en que los restos del animal fueron retirados del lugar, en medio de la consternación general.

Tonny, un pequeño perrito adoptado de 3 años, fue víctima ayer de la crueldad de Johan Esteban Velasco, quien lo arrojó desde un piso 25. Durante horas, este sujeto exhibió conductas violentas. Vecinos llamaron a la policía, pero la respuesta fue tardía… llegaron, hablaron en… pic.twitter.com/aDHPz3MFsD — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) March 19, 2026

El caso ha desatado una ola de indignación, no solo por la crueldad del acto, sino por la exigencia de que este tipo de hechos no queden en la impunidad. La comunidad ha pedido que se aplique con todo el rigor la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y sanciona penalmente el maltrato.

Esta normativa establece penas de 12 a 36 meses de prisión, además de multas económicas y la inhabilidad para tener animales, cuando se comprueben actos de crueldad que causen la muerte o lesiones graves.

El caso también podría enmarcarse en el delito de maltrato animal agravado, teniendo en cuenta la sevicia y las circunstancias en las que ocurrió el hecho, lo que podría aumentar las sanciones. Además, también está la Ley Ángel.

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Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entidades encargadas de adelantar las investigaciones y definir las acciones correspondientes.

El caso de ‘Tonny’ se suma a una preocupante cadena de hechos de violencia contra animales en el país, reabriendo el debate sobre la efectividad de las sanciones y la necesidad de una respuesta contundente por parte de la justicia.

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