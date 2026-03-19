Un hecho de crueldad animal sin precedentes sacudió a los residentes de un conjunto residencial en Bogotá este jueves 19 de marzo. En lo que ha sido calificado como un acto imperdonable, un hombre identificado como Johan Esteban Velazco Posada acabó con la vida de un perro tras lanzarlo desde una altura de 25 pisos.

Sigue a PULZO en Discover

Según los reportes de los vecinos y videos que circulan en redes sociales, la situación comenzó con gritos perturbadores que provenían de uno de los apartamentos de las torres más altas. Velazco Posada, en medio de un aparente estado de alteración, empezó a amenazar con lanzar diversos objetos al vacío, lo que produjo una alerta inmediata entre los residentes y el personal de seguridad.

Sin embargo, la situación pasó de la amenaza a la tragedia cuando el sujeto tomó a ‘Tonny’, un perro que se encontraba en la vivienda, y lo arrojó por la ventana. El animal cayó al vacío desde el piso 25, impactando contra el suelo y falleciendo de manera instantánea ante la mirada horrorizada de quienes se encontraban en las zonas comunes del edificio.

Videos grabados por los habitantes del sector muestran los momentos de angustia, los gritos de los vecinos pidiendo que se detuviera y el instante en que el cuerpo del canino es retirado del lugar. La comunidad ha reaccionado con una indignación total, exigiendo que las autoridades apliquen con todo el rigor la Ley 1774 de 2016, que castiga el maltrato animal con penas de prisión y multas económicas considerables.

Lee También

Pulzo se abstiene de mostrar las imágenes porque son bastante sensibles para la audiencia.

Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). El agresor ya está plenamente identificado por los vecinos, quienes esperan que este acto de barbarie no quede en la impunidad y se dé una captura inmediata por la muerte del inocente ‘Tonny’.

* Pulzo.com se escribe con Z