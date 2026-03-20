"Salió como un loco": habló dueño del perro que lanzaron en Bogotá y dio aterradores detalles

En entrevista con Semana, el propietario de Tony explicó que el señalado responsable era uno de sus arrendatarios. Según su relato, el hombre no había mostrado señales de alerta previas; por el contrario, su perfil le generaba tranquilidad: “Él, siendo abogado o ya casi abogado, me inspira cierta confianza. Le arrendé, se mudó con sus cosas y la convivencia era sana”, aseguró.

Sin embargo, la fachada de normalidad se desmoronó el día de la tragedia. Aunque otros residentes ya habían notado gestos extraños en el inquilino, el dueño de casa se fue a descansar sin sospechar nada. Horas después, el estruendo de las autoridades y los gritos incoherentes del agresor lo despertaron. El hombre aseguraba que “lo querían matar” mientras protagonizaba un episodio de alteración mental o bajo efectos de sustancias, hipótesis que la justicia deberá esclarecer.

“Salió como un loco, decía cosas superincoherentes, pero eso no lo libra de su responsabilidad”, sentenció el dueño, quien enfatizó que Tony era un perro pequeño que ni siquiera podía subirse solo a una cama, lo que demuestra la sevicia del acto al alzarlo y arrojarlo al vacío.

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Para el propietario, el sentimiento es de una impotencia absoluta. Entre lágrimas, confesó el arrepentimiento de no haber llegado antes a casa o haberle pedido la habitación días atrás. “Me duele porque era mi compañero… ver eso así desde un piso 25 fue horrible”, concluyó.

El caso ya está en manos de la Fiscalía y el Grupo GELMA (especializado en maltrato animal). La defensa del propietario busca que el agresor reciba una pena efectiva de cárcel, argumentando que alguien capaz de cometer tal acto contra un ser indefenso representa un peligro inminente para cualquier miembro de la sociedad. Mientras tanto, Bogotá se une en un solo grito: Justicia para Tony.

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