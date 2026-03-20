Las autoridades revelaron nuevos detalles sobre el accidente de tránsito en el que murió Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, quien había sido reportada como desaparecida en Bogotá el 17 de marzo de 2025.

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De acuerdo con el informe vial conocido por El Tiempo, la joven se movilizaba como pasajera en una motocicleta solicitada por aplicación. El recorrido inició en el norte de la ciudad, pero terminó en un choque registrado en la carrera 30 con calle 80, en medio del tráfico en ese sector. Este hecho marcó el inicio de la reconstrucción del caso por parte de las autoridades.

Según la reconstrucción de los hechos, el conductor de la moto transitaba entre vehículos cuando perdió el control. En ese momento, la motocicleta impactó contra un tractocamión de servicio público y un carro particular que avanzaban por la misma vía, lo que derivó en un siniestro vial de alta gravedad.

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#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Barrios Unidos, Av. NQS con calle 80, sentido Norte-Sur. Involucra tractocamión y motociclista que lamentablemente fallecio en el lugar del accidente. Bastante congestión vehicular en la zona, tomar vías alternas.… pic.twitter.com/yCy3iM5LeA — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 17, 2026

El impacto provocó que la joven saliera expulsada y terminara contra uno de los vehículos de carga, lo que causó su muerte en el lugar. El accidente ocurrió hacia las 2:30 de la tarde del mismo día en que fue reportada como desaparecida.

#BOGOTÁ | Policía confirmó que la joven Sonia Alejandra Izquierdo reportada como desparecida, falleció en un accidente en el barrio 12 de octubre el pasado 17 de marzo. https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/XEe00XED0P — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 19, 2026

¿Por qué tardaron en identificar a Sonia Izquierdo, estudiante de la U. Nacional?

Uno de los puntos clave del caso tiene que ver con el tiempo que tomó confirmar su identidad. Debido a que la joven no portaba documentos en el momento del accidente, según informó El Colombiano.

Por esta razón, las autoridades no pudieron establecer de inmediato quién era la víctima, lo que retrasó la notificación a sus familiares y prolongó su condición como persona desaparecida en los reportes iniciales.

Esta situación mantuvo activa la búsqueda en redes sociales y entre la comunidad universitaria durante varias horas, mientras avanzaban los procesos de verificación por parte de las autoridades.

Solo después de completar los procedimientos correspondientes se logró confirmar su identidad, en medio de un contexto que dejó en evidencia las dificultades en este tipo de procesos de identificación.

En la UNAL lamentamos el fallecimiento de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, estudiante de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (@fdcps_unal), sede Bogotá. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y allegados, a quienes acompañamos en este momento. pic.twitter.com/LJKHAC2kM1 — Universidad Nacional de Colombia (@UNALOficial) March 19, 2026

El caso causó conmoción en la ciudad, no solo por las circunstancias del accidente, sino por la incertidumbre que rodeó su desaparición. Con el avance de la investigación, se estableció que todo correspondía a un hecho de tránsito que ahora es analizado por las autoridades competentes.

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