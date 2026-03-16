El avance de la inteligencia artificial está redefiniendo qué profesiones tienen más futuro. Mientras algunos trabajos de oficina afrontan cambios rápidos por la automatización, los oficios técnicos y algunas profesiones viven el efecto contrario. Empresas tecnológicas como Meta, Microsoft y Google necesitan cada vez más electricistas y técnicos especializados para construir centros de datos y mantener la infraestructura que alimenta la nueva economía digital.

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En especial, los oficios vinculados al mundo físico y al contacto directo con las personas aparecen entre los más resistentes frente a la tecnología. La combinación de habilidades manuales y experiencia práctica continúa siendo clave en un entorno donde las máquinas aún no pueden intervenir en muchas tareas reales.

La razón es sencilla porque la inteligencia artificial puede procesar datos o redactar informes, pero todavía no logra intervenir en tareas físicas complejas ni adaptarse a entornos cambiantes del mundo real.

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Aunque la inteligencia artificial avanza con rapidez, varias profesiones siguen dependiendo del factor humano y del trabajo práctico. Estas ocupaciones combinan habilidades manuales, interacción personal y experiencia directa en el terreno.

A continuación, algunas de las profesiones con futuro que mantienen una alta demanda incluso en plena revolución tecnológica.

1. Electricistas

El crecimiento de centros de datos y nuevas infraestructuras digitales impulsa la demanda de electricistas especializados. Empresas tecnológicas como Meta, Microsoft y Google necesitan enormes instalaciones energéticas para sostener servicios digitales y sistemas de IA.

Este desarrollo exige profesionales capaces de instalar cableado industrial, mantener transformadores y gestionar infraestructura eléctrica compleja.

2. Auxiliares, jefes de enfermería y médicos

En hospitales y clínicas, el acompañamiento directo al paciente depende del trato humano y la empatía profesional. Aunque la tecnología puede apoyar diagnósticos médicos, el cuidado diario sigue requiriendo interacción personal.

Los auxiliares, jefes de enfermería y médicos desempeñan un papel esencial dentro de la atención sanitaria, especialmente en el seguimiento de pacientes.

3. Mecánicos de vehículos

Los mecánicos profesionales diagnostican averías, desmontan piezas y ajustan componentes en función de cada vehículo. Este trabajo exige experiencia práctica y conocimiento técnico.

Incluso con la llegada de automóviles cada vez más digitales, el mantenimiento depende de habilidades manuales y análisis directo del vehículo.

4. Técnicos de telecomunicaciones

Los especialistas en redes y telecomunicaciones instalan equipos, configuran sistemas y solucionan fallos en infraestructuras de conectividad.

Su trabajo requiere presencia física en instalaciones y manejo de equipos técnicos, tareas que la automatización todavía no puede asumir.

5. Técnicos de diagnóstico por imagen

La medicina moderna utiliza equipos avanzados para observar el interior del cuerpo humano. Sin embargo, estos sistemas requieren profesionales capaces de operarlos con precisión.

Los especialistas en diagnóstico por imagen combinan conocimiento médico y manejo de tecnología clínica.

6. Plomeros y técnicos de HVAC

Las viviendas, oficinas e industrias dependen de sistemas de agua, calefacción y aire acondicionado para funcionar correctamente. La demanda de plomeros y técnicos de HVAC ha crecido en los últimos años y continúa superando la oferta de profesionales capacitados.

Estos oficios requieren habilidad manual, diagnóstico de problemas in situ y solución de fallas técnicas, competencias que los algoritmos aún no pueden reemplazar. La inversión de BlackRock en capacitación demuestra la importancia estratégica de estos perfiles.

7. Educadores de primera infancia

En los primeros años de vida, el aprendizaje depende en gran parte del acompañamiento de docentes.

Los especialistas en educación infantil ayudan al desarrollo emocional y cognitivo de los niños mediante actividades pedagógicas adaptadas a cada etapa.

BlackRock invierte millones para formar electricistas y oficios técnicos

La creciente necesidad de trabajadores especializados ya comenzó a atraer inversiones. La gestora financiera BlackRock anunció recientemente un programa de 100 millones de dólares para capacitar a unos 50.000 técnicos en áreas como plomería, electricidad y climatización.

🚨 YA SABEMOS CUÁLES SERÁN LAS MEJORES PROFESIONES EN UN FUTURO LLENO DE IA La semana pasada, @BlackRock (básicamente la empresa dueña del mundo) lanzó $100 MILLONES de DÓLARES para capacitar a 50.000 plomeros, electricistas y técnicos de HVAC. ¿Por qué? Porque mientras la IA… pic.twitter.com/YpdkWGFnvD — Erick (@ErickSky) March 16, 2026

El objetivo consiste en reducir la escasez de profesionales en oficios técnicos que sostienen la infraestructura de ciudades, industrias y viviendas. En muchos países, las empresas enfrentan dificultades para encontrar personal cualificado en estos campos.

Mientras la inteligencia artificial avanza sobre trabajos digitales, los especialistas en oficios técnicos continúan siendo indispensables para instalar sistemas, mantener infraestructuras y resolver problemas en el terreno.

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