El talento colombiano es cada vez más buscado en el exterior. Profesionales en ciertas áreas tienen alta demanda internacional, gracias a la calidad de la educación y la adaptabilidad demostrada por quienes migran.

Países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia y Alemania buscan cubrir vacantes estratégicas y ofrecen oportunidades concretas para quienes cumplen con requisitos como dominio de inglés certificado, títulos homologados y experiencia laboral comprobable.

Según Viviana Avella, experta en movilidad profesional y representante del Michigan English Test (MET), los profesionales colombianos son hoy altamente buscados. Avella destaca que esta demanda refleja no solo la calidad académica de los colombianos, sino también su capacidad de adaptarse a distintos entornos laborales

“Ingenieros de sistemas y profesionales de la salud son hoy ‘talentos globales’ demandados permanentemente en Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá. En Australia, las ingenierías, la gastronomía y los medios digitales tienen una fuerza notable”, indicó la experta.

En este sentido, entre las cinco áreas con más vacante en el exterior se encuentran:

Ingeniería – Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Australia. Enfermería – Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Medicina y especializaciones médicas – Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Gastronomía – Australia, junto con ingeniería y medios digitales. Medios digitales y diseño multimedia – Australia, con alta demanda en programación, creación de contenido y gestión de plataformas digitales.

Enfermeras trabajando en el exterior (Creada con Grok)

¿Cómo aumentar las oportunidades laborales en el exterior?

Cursar maestrías o doctorados en el país de destino aumenta significativamente las probabilidades de acceder a vacantes internacionales. Según la OCDE, los inmigrantes que completan estudios en la nación de acogida presentan tasas de empleo superiores a quienes solo portan títulos extranjeros. Esta estrategia es especialmente relevante para las cinco carreras universitarias más demandadas: ingeniería, enfermería, medicina, gastronomía y medios digitales.

Colombia lidera el envío de estudiantes a Australia, con 24.538 matriculados entre enero y octubre de 2025. Nathalia Plested, gerente de educación de la Embajada de Australia en Colombia, explica que los programas de posgrado permiten combinar formación académica con experiencia laboral:

“Los estudiantes pueden trabajar hasta 24 horas semanales y tiempo completo durante vacaciones; quienes cursen posgrados de mínimo dos años pueden aplicar a una visa de trabajo posterior”, indicó Plested.

Además, el dominio del inglés certificado es indispensable para acceder a vacantes internacionales. Sharon Harvey, directora ejecutiva de Michigan Language Assessment, advierte que “No todas las certificaciones tienen el mismo propósito ni reconocimiento”.

Exámenes como el Michigan English Test (MET) cuentan con aval de más de 2.000 universidades en EE. UU., Australia, Canadá y Europa, y respaldo de DOHA y HRSA, facilitando visados para trabajo, estudio o residencia según el perfil profesional.

Por otro lado, antes de trasladarse físicamente, el trabajo remoto permite colaborar con empresas extranjeras y validar habilidades técnicas y blandas. Esta modalidad brinda a los profesionales la oportunidad de adaptarse a la cultura laboral internacional y demostrar su capacidad de desempeño en entornos multiculturales antes de migrar.

¿Cómo validar título y gestionar vacantes para trabajar en el exterior?

Para profesiones reguladas como medicina, enfermería o ingeniería, la homologación o convalidación de títulos es un requisito legal imprescindible antes de poder ejercer en el país de destino.

Este proceso asegura que los estudios realizados en Colombia cumplan con los estándares educativos locales y permite a los empleadores confiar en la preparación del profesional. La falta de validación puede impedir que incluso los candidatos más calificados accedan a las vacantes disponibles.

Además de la homologación, es fundamental gestionar contratos o vacantes antes del traslado. Plataformas profesionales como LinkedIn, portales especializados en empleo internacional y agencias de reclutamiento permiten acceder a ofertas laborales en tiempo real y garantizar estabilidad desde el inicio.

Para quienes buscan oportunidades desde Colombia, agencias locales como Compensar y Sena ofrecen convenios internacionales y acompañamiento en la preparación de documentos, selección de vacantes y trámites legales, facilitando que el profesional cumpla todos los requisitos del país destino.

Este enfoque integral permite que la migración laboral sea segura y estratégica, reduciendo riesgos y aumentando las probabilidades de acceder a las carreras con mayor demanda internacional.

¿Se requiere visa para trabajar en esos países?

Para los profesionales colombianos que buscan acceder a las vacantes internacionales más demandadas, contar con la visa adecuada es un requisito ineludible. Países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia y Australia aplican distintos tipos de permisos laborales, que varían según la carrera, la experiencia y el contrato de trabajo.

Desde la Embajada de Australia en Colombia recomiendan a los aspirantes revisar cuidadosamente la lista de ocupaciones calificadas y los criterios: “Los trabajadores calificados pueden ser invitados, nominados o pasar por un sistema de puntos. Es fundamental revisar la lista de ocupaciones calificadas y los criterios específicos de cada país”.

Además de cumplir con los requisitos legales, la planificación financiera resulta clave porque los profesionales deben prever ahorros para traslado, seguro médico y costos de instalación, así como informarse sobre la demanda real de su profesión y el salario promedio en la región de destino.

