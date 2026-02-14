El mercado laboral está a las puertas de una transformación sin precedentes. Un informe retomado por Harvard Business Review advierte que, para el año 2040, los empleos mejor remunerados no dependerán únicamente de títulos universitarios, sino de la capacidad de entender sistemas complejos, anticipar riesgos y trabajar junto a tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la automatización.

El análisis identifica tres grandes fuerzas que redefinirán los salarios del futuro: la automatización masiva, la digitalización acelerada y los efectos de la crisis climática. Estos factores cambiarán por completo el perfil de los trabajadores más valiosos, priorizando habilidades estratégicas e integradoras sobre el conocimiento técnico aislado.

En ese escenario, quienes logren interpretar datos, proteger infraestructuras digitales o coordinar sistemas híbridos tendrán una ventaja en términos de ingresos.

Profesiones con mejores sueldos en 2040

Una de las áreas con mayor proyección salarial será la analítica avanzada y el manejo de grandes volúmenes de datos, también conocido como big data, explica Portafolio.

Para 2040, prácticamente todas las industrias dependerán de modelos algorítmicos capaces de predecir comportamientos de consumo, optimizar procesos y detectar fallas en tiempo real. Esto hará que los especialistas en datos se conviertan en piezas clave para empresas y gobiernos.

Otra de las áreas que liderará los salarios será la ciberseguridad. El crecimiento de dispositivos conectados, redes inteligentes e infraestructuras automatizadas incrementará los riesgos digitales a niveles nunca antes vistos.

Esto obligará a empresas y países a invertir más recursos en proteger sistemas críticos, desde redes eléctricas hasta plataformas financieras.

El informe también destaca el crecimiento de las carreras relacionadas con ‘blockchain’ y arquitecturas descentralizadas, precisa el citado medio.

Para 2040, muchas operaciones financieras, contratos digitales y cadenas de suministro dependerán de sistemas distribuidos que permitan mayor transparencia y seguridad.

Por otra parte, roles como ‘Agile Coach’ y ‘Scrum Master’ serán esenciales para coordinar equipos híbridos, formados tanto por humanos como por sistemas automatizados.

Su función será garantizar que las organizaciones se adapten rápidamente a los cambios tecnológicos, optimicen procesos y mantengan su competitividad.

La robótica también será protagonista en el futuro del trabajo. La expansión de robots colaborativos, vehículos autónomos y sistemas automatizados en fábricas incrementará la necesidad de especialistas capaces de diseñar, integrar y mantener estas tecnologías.

