Gabriel Gilinski, de 39 años, hijo de Jaime Gilinski —el hombre más rico de Colombia—, entendió desde el primer momento que la captura de Nicolás Maduro puede transformar el escenario regional de forma drástica. Horas después de conocer la noticia, el mensaje fue claro para su equipo directivo: había que moverse rápido.

Gilinski ya tenía en la cabeza un mapa claro: carreteras, camiones, bodegas y anaqueles venezolanos llenos de chocolates, galletas y café colombiano. El eventual giro político en Venezuela no solo significaba un cambio de era, sino una oportunidad histórica para Nutresa, conglomerado multinacional colombiano de procesamiento de alimentos con sede en Medellín.

Ese mismo día, ejecutivos de Nutresa, incluso aquellos que estaban de vacaciones y lejos de Colombia, se conectaron a una llamada virtual, revela Bloomberg. La consigna fue directa: preparar a la compañía para conquistar un mercado que durante años estuvo prácticamente cerrado por controles, sanciones y una profunda crisis económica.

Nutresa aprovechó ese nuevo aire. En apenas un mes logró comprar cerca de 1,5 millones de dólares, algo que en ese país suele ser una odisea para cualquier multinacional. Ese factor fue determinante para que la compañía autorizara triplicar sus exportaciones mensuales, llevándolas a unos 3 millones de dólares desde febrero.

Nutresa avanza en estrategia para conquistar Venezuela

A diferencia de otras empresas que necesitarían años para instalar plantas, Nutresa juega con ventaja. Sus fábricas en Colombia no están trabajando a plena capacidad y varias están ubicadas cerca de la frontera. La más reciente, en Santa Marta, permite despachar mercancía por carretera en cuestión de horas. Eso reduce costos, acelera tiempos y mejora los márgenes.

Según explicó Gilinski en Bloomberg, no se trata de grandes inversiones en infraestructura, sino de aumentar la producción y moverla por camión. El portafolio está pensado para un consumidor golpeado por años de crisis: la mayoría de los productos tiene precios inferiores a un dólar, lo que facilita su rápida rotación.

El riesgo, sin embargo, no desaparece. Venezuela ya ha decepcionado antes a inversionistas extranjeros, incluso después de promesas de apertura. Si el país vuelve a cerrar su economía o fracasa en su transición, los planes podrían quedar en pausa, como ocurrió en el pasado con Hugo Chávez y el propio Maduro.

Aun así, Nutresa parece decidida a jugar fuerte. Sus marcas son conocidas por los consumidores venezolanos, mantiene una presencia mínima activa y cuenta con músculo industrial suficiente para responder rápido.

