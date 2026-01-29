El plan del Gobierno para traer una parte de los recursos que los fondos privados de pensiones tienen invertidos en el exterior encendió nuevas alarmas. La Contraloría General de la República advirtió que la iniciativa, lejos de fortalecer el sistema pensional, podría afectar directamente la rentabilidad de los ahorros de más de 19 millones de colombianos y priorizar necesidades fiscales del Estado por encima del interés de los afiliados.

El Ejecutivo publicó recientemente un borrador de decreto con el que busca modificar el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias. La propuesta plantea reducir gradualmente el porcentaje de recursos que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pueden mantener en el exterior, pasando del nivel actual cercano al 49 % a un 30 % en un plazo de cinco años. En la práctica, esto implicaría la repatriación de cerca de 177 billones de pesos hacia el mercado local.

Según conoció El Tiempo, la Contraloría hizo un análisis técnico de la medida y concluyó que los riesgos superan los posibles beneficios. El primer llamado de atención del ente de control es de fondo: recordó que el ahorro pensional no es del Estado, ni del sistema financiero, ni de las propias AFP.

“El ahorro pensional es propiedad de los trabajadores y está protegido por un deber fiduciario. Los recursos administrados por los fondos de pensiones no son del Estado, ni de las administradoras, ni del sistema financiero: son propiedad privada de los trabajadores colombianos”, señaló la Contraloría.

Para el organismo de control, el decreto parte de una premisa problemática: privilegiar las necesidades de financiación del Gobierno y del mercado interno por encima del objetivo central del sistema de ahorro individual, que es maximizar la rentabilidad y proteger el capital de los afiliados de cara a su jubilación.

Contraloría rechaza plan para repatriar fondos pensionales

Uno de los puntos más sensibles del informe tiene que ver con el impacto directo sobre los rendimientos, explica el periódico. Tras hacer cálculos estadísticos, la Contraloría estimó que, de aprobarse la medida, los fondos podrían dejar de percibir cerca del 3,7 % en rentabilidad, lo que se traduciría en 3,2 billones menos en las cuentas individuales de los trabajadores.

El informe destaca que las inversiones internacionales han sido clave para el desempeño del sistema pensional colombiano. No se trata solo de diversificar por diversificar, sino de acceder a mercados más profundos y líquidos, con una mayor variedad de emisores y activos financieros. Esto permite reducir la exposición a riesgos exclusivamente locales, como choques fiscales, crisis políticas o desaceleraciones económicas internas.

Aunque la Contraloría reconoce que, en teoría, fortalecer la inversión local puede sonar atractivo, insiste en que no puede hacerse a costa del ahorro pensional ni utilizando recursos privados como una herramienta indirecta de política fiscal.

El llamado final es a que cualquier modificación al régimen de inversiones se evalúe con rigor técnico y con un principio claro: la prioridad debe ser el bolsillo y la vejez de los trabajadores, no las urgencias de caja del Estado.

