El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió cinco decretos adicionales para atender la emergencia económica provocada por la ola invernal en Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Las medidas acompañan los nuevos impuestos anunciados previamente y buscan ampliar los recursos disponibles para apoyar a las familias afectadas y a las autoridades regionales.

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Uno de los decretos contempla una adición presupuestal de 8,68 billones de pesos para financiar la atención de los damnificados y cubrir gastos asociados a la emergencia. Estos recursos provendrán del nuevo impuesto al patrimonio para empresas y del cobro del IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.

Los recursos se distribuirán entre varias entidades del Estado:

UNGRD: $ 6,34 billones

Ministerio de Hacienda: $ 878.587 millones

Ministerio de Salud: $ 455.271 millones

Prosperidad Social: $ 408.560 millones

ICBF: $ 280.000 millones

Ministerio de Defensa: $ 253.994 millones

Cuerpo de Bomberos: $ 30.800 millones

Defensa Civil: $ 20.000 millones

Policía Nacional: $ 5.900 millones

Subsidios en efectivo y ayudas directas a familias

Otra de las medidas establece la entrega excepcional de subsidios en efectivo para los hogares afectados, además de asistencia alimentaria, agua potable y apoyos dirigidos a pequeños negocios de la economía popular. Estas ayudas llegarán incluso a familias que no tengan el Sisbén actualizado o que no aparezcan en los listados habituales de programas sociales. La entidad encargada de definir los montos, el número de beneficiarios y el mecanismo de pago será Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

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El Ministerio de Minas y Energía de Colombia ordenó suspender el cobro del servicio de gas natural a las familias cuyas viviendas resultaron dañadas por las inundaciones. La facturación solo podrá reanudarse cuando los hogares recuperen condiciones seguras para recibir el servicio.

Además, las empresas deberán ofrecer facilidades de pago durante 12 meses para usuarios de estratos 1 y 2 afectados. En caso de daños en medidores, conexiones o redes internas, el costo de las reparaciones podrá pagarse en plazos de entre uno y tres años.

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Créditos al 0 % para mipymes con decreto de emergencia

Las medidas también incluyen alivios financieros para negocios afectados. El Gobierno respaldará nuevos créditos mediante el Fondo Nacional de Garantías y el Fondo Agropecuario de Garantías, actuando como codeudor hasta por el 90 % del préstamo.

Los créditos podrán alcanzar hasta 210 millones de pesos y tendrán una tasa máxima equivalente al Indicador Bancario de Referencia más seis puntos porcentuales. Además, el Gobierno cubrirá el costo de la comisión de la garantía durante el primer año.

En paralelo, Bancóldex lanzará una línea especial de crédito de emergencia para micro, pequeñas y medianas empresas con tasa de interés del 0 %, respaldada por el Fondo Nacional de Garantías.

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