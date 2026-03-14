La retención en la fuente es un mecanismo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) usa para descontar anticipadamente parte del impuesto sobre la renta de los trabajadores. No se trata de un impuesto adicional, sino de un anticipo mensual que luego se ajusta al presentar la declaración de renta.

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Solo algunos empleados están sujetos a este descuento. Para 2026, la retención se aplica cuando la base gravable mensual depurada supera aproximadamente 95 Unidades de Valor Tributario (UVT) —alrededor de $4,9 millones de pesos— una vez descontados aportes a salud, pensión y riesgos laborales.

El cálculo parte del artículo 383 del Estatuto Tributario, que define los tramos y tarifas según los ingresos. A medida que el salario aumenta, también crece el porcentaje retenido en la nómina, aunque solo sobre la fracción que supera cada rango de UVT.

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Estrategias para pagar menos retención en la fuente

De acuerdo con información recogida por El Tiempo, algunos conceptos permiten depurar la base gravable mensual, reduciendo el valor retenido para lo cual se debe sustentar el pago de:

Aportes a salud y pensión obligatorios: estas deducciones se restan antes de hacer el cálculo, lo que reduce el monto sujeto a retención.

estas deducciones se restan antes de hacer el cálculo, lo que reduce el monto sujeto a retención. Pagos por medicina prepagada o seguros de salud: puedes reportarlos para disminuir tu carga mensual.

puedes reportarlos para disminuir tu carga mensual. Intereses de créditos para vivienda: los intereses pagados en el año pueden restarse de la base gravable, lo que baja la retención.

los intereses pagados en el año pueden restarse de la base gravable, lo que baja la retención. Dependientes a cargo: si tienes hijos o personas que dependen de ti, documentos que lo acrediten pueden ampliar tus deducciones.

si tienes hijos o personas que dependen de ti, documentos que lo acrediten pueden ampliar tus deducciones. Aportes voluntarios a fondos de pensiones: estas contribuciones reducen directamente el monto gravable y, por ende, la retención mensual.

¿Qué documentos hay presentar para pagar menos retención en la fuente?

Para que la empresa aplique estas deducciones en la nómina se debe entregar los siguientes comprobantes:

Certificados de medicina prepagada o seguros.

Documentación de créditos de vivienda con intereses pagados.

Registros civiles o certificados de estudios para dependientes.

Comprobantes de aportes voluntarios a fondos de pensiones.

Con estos soportes, la compañía actualiza tu cálculo de retención mensual y, normalmente, te descuentan menos dinero de la nómina.

y, normalmente, te descuentan menos dinero de la nómina.

Importancia de planear pago de impuestos

La aplicación correcta de estas deducciones permite que la retención mensual se ajuste con precisión a la carga tributaria real del trabajador. De este modo, al presentar la declaración anual de renta, se reduce la probabilidad de que el contribuyente deba pagar un saldo adicional elevado o quede con saldo a favor por errores de cálculo durante el año.

Además, es importante tener en cuenta el calendario tributario que ya dispuso la Dian para el pago de impuestos como la declaración de renta. Esto evita que se tengan que pagar multas y sanciones por no pago.

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