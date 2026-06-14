Por: VALORA ANALITIK

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Varias modificaciones llegarán para los trabajadores del país; en ese sentido, las horas extra en Colombia tendrán una radical modificación para este año.

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Lo anterior, teniendo en cuenta que, luego de este 15 de julio, la jornada laboral pasará de 44 a 42 horas semanales, siendo el último recorte de una ley aprobada en 2021.

El cambio implica que las horas extra en Colombia se modifiquen, pues el tope semanal se contará desde las 42 horas, lo que exige también que las empresas entren a reformular algunos de los turnos de sus empleados.

Indica la norma que el máximo de horas extra permitidas por semana no será de 56 sino de 54 horas (42 horas más el máximo extra permitido), a riesgo de que las empresas puedan ser sancionadas por sobrepasar ese límite.

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Lo anterior quiere decir que el máximo para horas extra en Colombia se mantiene, según la ley, en 12 horas a la semana, incluyendo los pagos respectivos que deben reconocerse en el salario.

Con esto, dependiendo de si la jornada diaria es de 8 horas, el máximo extra queda en las mismas dos horas. El pago extra, en ese sentido, dependerá también de si se realizaron antes de las 6 de la mañana o después de las 7 de la noche.

Los recortes de la jornada laboral terminan de esta manera y, de momento, no hay nuevas iniciativas para seguir disminuyendo ese horario, aunque en su momento se planteó la posibilidad de igualarlo a las 40 horas, como ocurre en algunos pares regionales.

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