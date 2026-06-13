Los beneficiarios del programa Colombia Mayor deberán tener en cuenta cambios temporales en el cronograma de pagos debido a las medidas adoptadas por el Gobierno para la jornada de segunda vuelta presidencial.

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Dicha suspensión, que se extenderá por tres días, hace parte de las disposiciones de blindaje electoral implementadas para garantizar la transparencia del proceso y evitar que la entrega de subsidios coincida con las votaciones.

La medida se aplicará de manera preventiva y busca cumplir con las normas que regulan la participación de las entidades públicas durante periodos electorales, especialmente en actividades relacionadas con programas sociales y transferencias económicas.

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“El blindaje electoral es una medida de protección para los beneficiarios y participantes de los programas sociales de la entidad y para la democracia”, indicó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

De acuerdo con la entidad, los pagos podrán reclamarse hasta el 18 de junio. Posteriormente, el servicio será suspendido entre el 19 y el 21 de junio, periodo en el que no se efectuarán entregas de recursos a los beneficiarios del programa, según recogió El Tiempo.

¿Cuándo volverán los pagos de Colombia Mayor?

Prosperidad Social explicó que los desembolsos se reanudarán a partir del 22 de junio y continuarán hasta el 24 de junio, permitiendo que los adultos mayores que no alcanzaron a cobrar antes de la suspensión puedan hacerlo dentro del plazo establecido.

La entidad recomendó a los beneficiarios consultar los canales oficiales y verificar las fechas disponibles para evitar contratiempos al momento de reclamar el subsidio.

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