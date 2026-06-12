Por: El Espectador

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Las cajas de compensación familiar se han caracterizado por brindar diferentes beneficios a sus afiliados, y a los beneficiarios de los afiliados, gracias a los aportes que hacen los trabajadores mes a mes. Quizá, los más conocidos son los subsidios económicos para la compra o mejoramiento de vivienda, la cuota monetaria para hijos o personas a cargo, o las tarifas preferenciales en turismo y recreación.

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Sin embargo, la lista de beneficios también incluye descuentos en instituciones educativas como jardines escolares, colegios e incluso instituciones de educación superior para hacer pregrados e incluso posgrados.

(Lea: Atención profesores: buscan mentores para los Centros de Interés en Ciencia y Programación)

La forma más común es el descuento en la matrícula, especialmente del primer semestre. Sin embargo, el porcentaje que cubren varía dependiendo de la caja de compensación. Estos son los descuentos que ofrecen diferentes entidades en las universidades, teniendo en cuenta la información que cada una ha publicado en sus páginas oficiales.

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Colsubsidio

Esta es una de las cajas de compensación más grandes de Colombia, con presencia en varias ciudades. Según la página oficial de la institución, tienen más de 45 convenios con universidades nacionales, internacionales y centros de idiomas. Estos son algunos de ellos:

Universidad Autónoma de Bucaramanga: Descuento del 20 % en programas técnicos, tecnológicos, y pregrados en modalidad virtual. Además, tienen el 10 % en educación continuada, pregrado presencial y especialización. También tienen un 4 % de descuento para maestrías. Los beneficios aplican para alumnos nuevos.

Descuento del 20 % en programas técnicos, tecnológicos, y pregrados en modalidad virtual. Además, tienen el 10 % en educación continuada, pregrado presencial y especialización. También tienen un 4 % de descuento para maestrías. Los beneficios aplican para alumnos nuevos. Corporación Universitaria Iberoamericana : Descuento del 10 % en pregrado, posgrado y educación continuada. También aplica para alumnos nuevos.

: Descuento del 10 % en pregrado, posgrado y educación continuada. También aplica para alumnos nuevos. Universidad EAN : Descuento de 10 % en pregrado y posgrado presencial, 15 % en pregrado, posgrado virtual y educación continuada.

: Descuento de 10 % en pregrado y posgrado presencial, 15 % en pregrado, posgrado virtual y educación continuada. Fundación Politécnico Minuto de Dios : Descuento de 10 % en técnicos profesionales para afiliados.

: Descuento de 10 % en técnicos profesionales para afiliados. Universidad ECCI : Descuento del 5 % en pregrado, especializaciones y educación continuada .

: Descuento del 5 % en pregrado, especializaciones y educación continuada . Universidad del Rosario: Descuento del 10 % en especializaciones, 5 % en maestrías, y 20 % en educación continuada.

Descuento del 10 % en especializaciones, 5 % en maestrías, y 20 % en educación continuada. Universidad Santo Tomás: Descuento del 10 % en pregrado, posgrado y educación continuada.

Todos los convenios de la caja de compensación los puede consultar en su página, a través de este enlace. Para confirmar los descuentos y conocer el proceso para acceder a estos lo recomendable es contactar directamente a Colsubsidio.

Comfamiliar

A finales del año pasado, la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) Campus Neiva informó que hizo un convenio con la Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfamiliar Huila), que otorga descuentos exclusivos del 10% en matrículas de pregrado, posgrado, formación continua y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) a afiliados, beneficiarios y colaboradores de Comfamiliar.

Los usuarios que deseen iniciar su formación académica, solo deben presentar un certificado de afiliación vigente (no mayor a 30 días) o carnet empresarial junto con su cédula para acceder al beneficio, aplicable independientemente del medio de pago.

Los beneficiarios de este convenio también pueden ser los cónyuges, compañeros permanentes e hijos registrados en el grupo familiar. El convenio tiene una duración de 5 años prorrogables automáticamente, con opción de terminación con 30 días de aviso.

Comfenalco Tolima

La sede de Comfenalco en Tolima también tiene alianzas con diferentes instituciones de educación. Estas son algunas de las que mencionan en su página web:

SYSDATEC Centro de Desarrollo Integral SAS : 30% de descuento en el valor de la matrícula en carreras técnicas laborales, 20% de descuento en la inscripción en programas de inglés para niños, jóvenes y adultos, y 10% de descuento en cursos cortos y formación continua en áreas de alta demanda laboral.

: 30% de descuento en el valor de la matrícula en carreras técnicas laborales, 20% de descuento en la inscripción en programas de inglés para niños, jóvenes y adultos, y 10% de descuento en cursos cortos y formación continua en áreas de alta demanda laboral. Institución de Educación UNIES: 10% de descuento en cada semestre de los programas técnicos.

10% de descuento en cada semestre de los programas técnicos. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN): 50% de descuento sobre el valor de la matrícula del primer semestre en los programas académicos de postgrado, 25% de descuento en la matrícula en programas académicos presenciales, y 65% en la matrícula en programas académicos virtuales. Estos descuentos serán efectivos para el estudiante que ingrese a primer semestre en cualquier modalidad académica y se hará extensivo a siguientes semestres aplicando condiciones y restricciones.

50% de descuento sobre el valor de la matrícula del primer semestre en los programas académicos de postgrado, 25% de descuento en la matrícula en programas académicos presenciales, y 65% en la matrícula en programas académicos virtuales. Estos descuentos serán efectivos para el estudiante que ingrese a primer semestre en cualquier modalidad académica y se hará extensivo a siguientes semestres aplicando condiciones y restricciones. UNIMINUTO: 15% de descuento sobre el valor de la matrícula de los programas de pregrado, posgrado y educación continua.

15% de descuento sobre el valor de la matrícula de los programas de pregrado, posgrado y educación continua. UCC: 10% De descuento en pregrados y posgrados.

10% De descuento en pregrados y posgrados. Universidad de Ibagué: 10% de descuento en el valor de la matrícula del primer semestre de los programas de pregrado, posgrado y educación continua.

10% de descuento en el valor de la matrícula del primer semestre de los programas de pregrado, posgrado y educación continua. UNAD: Descuento del 15% en el valor de la matrícula.

Es importante comunicarse directamente con la caja de compensación para confirmar si los convenios siguen activos y cuáles son los requisitos para acceder a los descuentos.

Cafam:

Esta caja de compensación también ofrece descuentos en jardines, colegios y universidades. En su página oficial menciona 21 alianzas con universidades. Estas son algunas:

Pontificia Universidad Javeriana: 15% de descuento en cursos y diplomados dirigidos a grupos empresariales, y 10% en cursos y diplomados de educación continuada.

15% de descuento en cursos y diplomados dirigidos a grupos empresariales, y 10% en cursos y diplomados de educación continuada. Universidad Sergio Arboleda: 10 % de descuento en programas de pregrado, educación ejecutiva, continua, especializaciones y maestrías.

10 % de descuento en programas de pregrado, educación ejecutiva, continua, especializaciones y maestrías. Universidad Icesi: 12.5% de descuento en la matrícula de maestrías y/o especializaciones presenciales y virtuales, y 7.5 % en los programas de micro maestrías, certificaciones y cursos en modalidad virtual derivados de las maestrías mencionadas.

12.5% de descuento en la matrícula de maestrías y/o especializaciones presenciales y virtuales, y 7.5 % en los programas de micro maestrías, certificaciones y cursos en modalidad virtual derivados de las maestrías mencionadas. Politécnico Grancolombiano: 15% de descuento en el valor de la matrícula en todos los programas de pregrado y posgrado, en modalidad presencial y virtual, y 10% en programas de educación para la vida y en programas de formación empresarial.

15% de descuento en el valor de la matrícula en todos los programas de pregrado y posgrado, en modalidad presencial y virtual, y 10% en programas de educación para la vida y en programas de formación empresarial. Universidad EAN: 10% de descuento en programas de pregrado y posgrado modalidad presencial y 15% en programas de pregrado y posgrado en modalidad virtual.

10% de descuento en programas de pregrado y posgrado modalidad presencial y 15% en programas de pregrado y posgrado en modalidad virtual. Universidad de Rosario: 20% de descuento en programas de educación continua, 10% en especializaciones, y 5% en maestrías.

En la página web de Cafam pueden consultar cada uno de los convenios y confirmar los términos y condiciones, pues en varios casos, los beneficios solo aplican para estudiantes de primer semestre, y se pueden prorrogar dependiendo de algunos factores.

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