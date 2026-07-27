El Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) 2025 ubicó a Bavaria como la empresa con mejor desempeño en inversión social y ambiental en Colombia, seguida por Alquería y PepsiCo Colombia.

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El ranking, elaborado por Arteaga Latam, evaluó a 318 compañías con base en cinco criterios: alineación de la inversión con la estrategia del negocio, calidad de la gestión, esfuerzo financiero proporcional, capacidad para generar alianzas y reconocimiento por sus prácticas sostenibles.

Completan las cinco primeras posiciones Ecopetrol y Esenttia, mientras que el top 10 también incluye a Organización Carvajal, Colsubsidio, Cementos Argos, Compañía Nacional de Chocolates y Organización Corona.

El listado de las 30 mejores empresas reúne organizaciones de diversos sectores, entre ellas Postobón, Colanta, Davivienda, Claro Colombia, Alpina, Promigas, Natura e Incolmotos Yamaha.

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El IISAE destaca que el liderazgo empresarial no depende únicamente del monto invertido en proyectos sociales y ambientales, sino de la forma en que esas inversiones generan impacto, están integradas al negocio, cuentan con seguimiento y se desarrollan en alianza con otros actores.

Los resultados fueron presentados durante la quinta Cumbre de Inversión Social y Ambiental Privada, realizada en Bogotá.

Según el estudio, el desempeño de las empresas demuestra que, incluso en un contexto económico desafiante, es posible fortalecer el compromiso con el desarrollo sostenible y generar valor para las comunidades y el país.

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