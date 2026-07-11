Una de las empresas más tradicionales del sector asegurador colombiano cambiará de líder en las próximas semanas. Allianz Colombia confirmó que, desde el primero de agosto, tendrá un nuevo presidente, con el que buscará mantener el crecimiento de la compañía y fortalecer su presencia en el mercado nacional.

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El elegido para asumir la dirección es Juan Francisco Sierra, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente financiero (CFO) de la aseguradora y que reemplazará en el cargo a David Colmenares Spence, ejecutivo que decidió cerrar su etapa dentro del Grupo Allianz luego de varios años al frente de la operación en Colombia y de su expansión en América Latina.

La designación representa una apuesta por la continuidad. Sierra lleva cerca de 15 años vinculado al Grupo Allianz y ha ocupado diferentes cargos estratégicos tanto en Europa como en Colombia, experiencia que ahora pondrá al servicio de una de las aseguradoras con mayor trayectoria en el país.

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El nuevo presidente es egresado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una maestría en Finanzas de la Escuela de Negocios de Grenoble (Francia) y también cursó un programa ejecutivo en Gestión, Innovación y Tecnología en el MIT. Su recorrido dentro de la multinacional comenzó en 2010, cuando hizo parte de los equipos financieros de Allianz en Múnich.

Tras regresar al país en 2013, asumió responsabilidades en áreas como riesgos, planeación y gestión de capital, hasta convertirse en 2019 en el director financiero de Allianz Colombia, cargo desde el cual participó en la estrategia de crecimiento y fortalecimiento del negocio.

Ahora, como máximo directivo de la compañía, tendrá el reto de consolidar la expansión de Allianz en el mercado colombiano, fortalecer la capacidad operativa de la empresa e impulsar el acceso de más personas y organizaciones a productos de protección, ahorro e inversión.

“Es un honor asumir el liderazgo de Allianz Colombia en un momento tan importante para la compañía. Continuaremos fortaleciendo una organización sólida, innovadora y cercana a nuestros clientes”, afirmó Sierra al conocerse su nombramiento.

Qué pasó con David Colmenares

La llegada del nuevo CEO coincide con la salida de David Colmenares Spence, quien lideró Allianz Colombia desde 2017, luego de construir una trayectoria internacional de más de dos décadas en la industria aseguradora.

Durante su administración, la compañía fortaleció su presencia en diferentes líneas de negocio, entre ellas seguros de vehículos, salud, hogar, agro, transporte, aviación y vida, además de avanzar en una transformación interna que le permitió obtener reconocimientos como uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia, según las mediciones de Great Place to Work.

A esa gestión se sumó una nueva responsabilidad regional. En 2023 fue designado como Managing Director de Allianz Commercial para Latinoamérica, desde donde coordinó la estrategia para mercados como Colombia, Argentina, Brasil y México.

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Con su salida, esa responsabilidad pasará a Gerardo Pardo, actual presidente de Allianz Argentina, quien asumirá también la dirección de Allianz Commercial para América Latina, mientras Juan Francisco Sierra queda al frente del negocio colombiano en una nueva etapa para una de las compañías más importantes del sector asegurador del país.